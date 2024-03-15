Сбросы стоков в канал около свалки в Полтавской встревожили активистов

15 марта 2024, 09:07

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Активисты зафиксировали сбросы стоков в канал орошения рисовых полей около станицы Полтавской, заявила лидер движения "Полтавская против свалки" Наталья Гаряева. Она предположила, что в систему орошения попали сбросы с мусорного полигона, и призвала ФСБ вмешаться в ситуацию.

Как писал "Кавказский узел", в зернах риса, выращенного в Красноармейском районе неподалеку от мусорного полигона в станице Полтавской, найдены токсичные вещества, сообщил в октябре 2023 года Россельхознадзор. Ведомство сообщило, что рис, в котором найдены свинец и мышьяк, собран с поля, чтобы не допустить его поступления в продажу.

Ранее, в сентябре 2023 года, Национальный рисовый союз потребовал от Следкома наказать лидера движения "Полтавская против свалки" Наталью Гаряеву за опубликованные в Википедии сведения о том, что мусорный полигон около станицы Полтавской отравляет выращиваемый неподалеку рис.

Видеообращение Натальи Гаряевой размещено на YouTube-канале "ТВ Совхоз" под названием "Новые сбросы ядовитого фильтрата на плодородные рисовые поля Кубани". В обращении Наталья Гаряева подчеркнула, что видео записано 13 марта 2024 года.

"Сегодня нами был зафиксирован массовый сброс непонятной жидкости мутно-белого цвета в канал оросительной системы. Из канала, прилегающего к телу полигона, данная жижа вытекала и смешивалась с прозрачной водой. Далее неустановленные вещества, предположительно, являющиеся стоками с полигона и очистных сооружений станицы Полтавской, утекают в систему орошения рисовых полей и по ней в реку Протока, а затем в Азовское море", - говорит на видео активистка.

Жители станицы Полтавской вели долгую борьбу за закрытие мусорной свалки. 4 декабря 2023 года полигон был закрыт, говорится в справке "Кавказского узла" "Борьба жителей Полтавской против свалки".

Наталья Гаряева высказала версию, что в результате несоблюдения природоохранного законодательства со стороны владельцев полигона "окружающей среде причиняется вред и ущерб".

"В соответствии с решением Красноармейского районного суда владелец полигона был обязан оборудовать полигон средствами инженерной защиты, наличие которых могло предотвратить розливы фильтрата и защитить окружающую среду от загрязнения и отравления. Но уже почти два года решение суда не исполнено", - сказала на видео активистка.

17 октября 2022 года прокуратура Кубани сообщила, что Красноармейский райсуд полностью удовлетворил исковые требования прокуратуры и обязал ООО Многопрофильное предприятие "ЖКХ" Красноармейского района обеспечить системой отвода биогаза полигон отходов в станице Полтавской и разместить там дренажную систему и локальные очистные сооружения. Кроме того, суд обязал компанию "разработать нормативы образования отходов и лимиты на их размещение, обеспечить технологический цикл по изоляции отходов, а также устранить иные нарушения". Активисты заявили после суда, что признание судом нарушений при работе полигона стало маленькой победой в борьбе против свалки.

Поданный активистами в 2023 году иск о приостановке работы полигона до сих пор не рассмотрен, отметила она. "Работники свалки нам рассказывают, что их не увольняют, обещают, что к лету они выйдут на работу. […] Кто-то должен принять действенные меры, ввести режим ЧС федерального уровня. […] Речь идет о продовольственной безопасности наших граждан. Прошу вмешаться в данную ситуацию Федеральную службу безопасности. Как минимум, незамедлительно должны быть выведены из севооборота поля в радиусе 1 километр вокруг свалки. А далее должен решаться вопрос о ликвидации данного объекта", - заявила Наталья Гаряева.

Напомним, противники свалки в Полтавской, требовавшие закрытия мусорного полигона, неоднократно сталкивались с административным и уголовным преследованием. Силовики оформляли протоколы в отношении жителей станицы за участие в несанкционированных акциях, перекрытие дороги, неподчинение законным требованиям сотрудников полиции.

14 декабря 2023 года власти сообщили, что свалка будет исключена из территориальной схемы по обращению с твердыми коммунальными отходами. Однако станичники сообщили, что по ночам на закрытый полигон все еще иногда привозят отходы.

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