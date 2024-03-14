14 марта 2024, 05:43

Мобилизованный на Украину похоронен в Волгоградской области

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Вячеслав Евдокимов из Новоаннинского района Волгоградской области убит на Украине. С начала российской военной операции на Украине, по официальным данным, были убиты не менее 695 выходцев из Волгоградской области. 

"Кавказский узел" писал, что Алексей Калачев стал 694-м военным из Волгоградской области, чью смерть вследствие участия в военной операции подтвердили власти.

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям погибших поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории погибших бойцов из других регионов.

25-летний Вячеслав Евдокимов был похоронен 13 марта, о церемонии прощания с ним сообщала администрация Новоаннинского муниципального района. 

Евдокимова мобилизовали для отправки на Украину в октябре 2022 года. В 2019 году он окончил Новоаннинский сельскохозяйственный колледж, отслужил срочную службу, говорится в публикации на странице муниципальной администрации "ВКонтакте". 

По информации чиновников, в зоне боевых действий на Украине Евдокимов был стрелком, помощником гранатометчика мотострелкового взвода. Был убит 5 марта - смерть наступила "от острой кровопотери в результате ранения". 

Таким образом, официально подтверждена смерть на Украине не менее 695 бойцов из Волгоградской области. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами.

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Примечание:

"Власти Волжского сообщили о гибели на Украине двух бойцов", "Мобилизованный из Камышинского района убит на Украине", "Подтверждена гибель на Украине трех военных из Волгоградской области".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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