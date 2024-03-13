Офицер из Волгограда убит на Украине

13 марта 2024, 22:50

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Замкомандира роты Алексей Калачев убит в военной операции на Украине. С ее начала власти официально сообщали как минимум о 694 убитых из Волгоградской области.

"Кавказский узел" писал, что Николай Варганцев стал 693-м военным из Волгоградской области, о смерти которого в военной операции сообщали власти.

Алексей Калачев погиб 9 января 2023 года, сообщил фонд "Защитники Отечества" по Волгоградской области, отчитываясь об открытии мемориальной доски на школе, где он учился. Служил в десантно-штурмовом полку в должности заместителя командира роты, указано в сообщении в Telegram-канале фонда.

Таким образом, официально подтверждена смерть в военной операции не менее 694 бойцов из Волгоградской области. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами.

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям погибших поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории погибших бойцов из других регионов.

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