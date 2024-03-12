Житель Урванского района убит на Украине

12 марта 2024, 13:20

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Уроженец Псыгансу Алибек Сабанов убит в зоне специальной военной операции.

Как сообщал "Кавказский узел", 6 марта стало известно, что житель Кабардино-Балкарии Резиуан Бешкуров убит в военной операции на Украине. Он стал 129-м военным, чью смерть в зоне СВО подтвердили власти.

О смерти Алибека Сабанова стало известно из публикации республиканского информационного агентства РИА "Кабардино-Балкария" об открытии мемориального стенда. По информации РИА, Алибек Сабанов родился 5 апреля 1988 года в Псыгансу, окончил сельскую школу. В 2008 году стал выпускником Кабардино-Балкарского лицея автомобильного транспорта в Нальчике. 2 декабря 2022 года боец погиб. Награжден Орденом Мужества (посмертно).

Таким образом, официально подтверждена гибель в военной операции не менее 130 военных из Кабардино-Балкарии. "Кавказскому узлу" известны имена 110 из них, о гибели еще 20 бойцов стало известно из отчета властей о выплате компенсаций родным погибших на Украине в 2022 году. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в военной операции на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами.

Ни госнаграды, ни мемориальные доски погибшим в военной операции не гарантируют их семьям поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором собраны истории бойцов из других регионов, убитых в военной операции на Украине.

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