07 марта 2024, 14:40

Военный из Кабардино-Балкарии убит на Украине

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Резиуан Бешкуров погиб в военной операции на Украине, сообщила администрация Баксана. С начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель там как минимум 129 военных из Кабардино-Балкарии.

Как писал "Кавказский узел", Астемир Тамазов и Адмир Кангапшев погибли в военной операции на Украине, общее число жителей Кабардино-Балкарии, о гибели которых сообщалось официально, достигло 128.

Резиуан Бешкуров погиб в ходе военной операции на Украине, сообщила администрация Баксана в своем Telegram-канале, отчитываясь о передаче родным погибшего ордена "За отвагу". Другие подробности о погибшем в сообщении от 6 марта не переведены. 

Таким образом, официально подтверждена гибель в военной операции не менее 129 бойцов из Кабардино-Балкарии. "Кавказскому узлу" известны имена 109 из них, о гибели еще 20 бойцов стало известно из отчета властей о выплате компенсаций родным погибших на Украине в 2022 году. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в военной операции на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами.

Ни госнаграды, ни мемориальные доски погибшим в военной операции не гарантируют их семьям поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором собраны истории бойцов из других регионов, убитых в военной операции на Украине.

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Автор: "Кавказский узел"

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