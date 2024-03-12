12 марта 2024, 06:13

Боец из Махачкалы убит в зоне СВО

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Кисматула Неджефов из Махачкалы убит на Украине. С начала военной операции подтверждена гибель не менее 777 жителей Дагестана.

Как информировал "Кавказский узел", 9 марта стало известно о гибели на Украине Мутая Абдулвагабова. Он стал, по меньшей мере, 776-м жителем Дагестана, чья гибель в зоне военной операции была подтверждена официально.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в военной операции на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами.

В зоне спецоперации на Украине погиб житель махачкалинского поселке Новый Кяхулай Кисматула Неджефов, в родном поселке в его честь открыта мемориальная доска, сообщила 5 марта на своей странице в соцсети "ВКонтакте" советник директора школы №48 Эльза Нуралиева.

Таким образом, официально подтверждена гибель в военной операции не менее 777 жителей Дагестана.

Ни госнаграды, ни мемориальные доски погибшим в военной операции не гарантируют их семьям поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором собраны истории бойцов из других регионов, убитых в военной операции на Украине.

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Примечание:

"Власти сообщили о гибели на Украине военного из Южно-Сухокумска", "Мобилизованный из Дагестана погиб на Украине", "Уроженец Чародинского района убит на Украине".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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