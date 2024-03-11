11 марта 2024, 21:29

Боец из Астраханской области убит на Украине

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Вадим Аубекеров убит в зоне боевых действий, сообщила администрация Володарского района. С начала военной операции на Украине официально подтверждена смерть там как минимум 274 военных из Астраханской области. 

"Кавказский узел" писал, что 7 марта стало известно о смерти на Украине Сергея Лялина и Федора Бурковского, общее число убитых на Украине военных из Астраханской области достигло 273

Вадим Аубекеров убит на Украине, сегодня он был похоронен в родном селе Болдырево, сообщила администрация Володарского района. После срочной службы он служил по контракту командиром минометного взвода. После возвращения домой работал в правоохранительных органах.  29 мая 2023 года Вадим Аубекеров отправился добровольцем на специальную военную операцию, убит 5 марта. Ему было 32 года, у него осталось двое детей. 

Таким образом, официально подтверждена смерть в ходе военной операции не менее 274 бойцов из Астраханской области. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами.

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям погибших поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории погибших бойцов из других регионов.

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Примечание:

"Двое военных из Астрахани погибли на Украине", "Подтверждена гибель на Украине жителя Астраханской области", "Мобилизованный из Астраханской области погиб на Украине".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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