Два контрактника из Астраханской области погибли в военной операции

08 марта 2024, 09:21

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Сергей Лялин и Фёдор Бурковский погибли в военной операции на Украине, сообщил глава Красноярского района. С начала военной операции официально подтверждена гибель в ней не менее 273 бойцов из Астраханской области.

Как писал "Кавказский узел", Даниял Мухамедов погиб в военной операции, сообщила администрация Приволжского района. Таким образом, была официально подтверждена гибель в военной операции не менее 271 бойца из Астраханской области.

В Красноярском районе прошло прощание с Сергеем Лялиным и Федором Бурковским, погибшими в военной операции на Украине, сообщил 7 марта в своем телеграм-канале глава района Руслан Бисенов. "В посёлке Степной в последний путь проводили Лялина Сергея Александровича, в селе Красный Яр – Бурковского Фёдора Александровича", – говорится в публикации.

Сергей Лялин родился и вырос в поселке Степной, работал рабочим на различных предприятиях Астраханской области. "Ушёл добровольцем в зону проведения спецоперации. Служил стрелком в штурмовом отряде", – написал чиновник, отметив, что Лялину было 54 года.

Фёдор Бурковский родился и вырос в селе Красный Яр и также "трудился на различных предприятиях", сообщил Бисенов. "В ноябре прошлого года Фёдор заключил контракт о прохождении военной службы в зоне проведения специальной военной операции. Был стрелком штурмового отряда. Погиб в бою 19 февраля […] Ему было всего 33 года", – говорится в публикации.

Таким образом, официально подтверждена гибель в военной операции не менее 273 бойцов из Астраханской области. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами.

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям погибших поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории погибших бойцов из других регионов.

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