Боец из Астраханской области погиб в военной операции

05 марта 2024, 19:32

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Даниял Мухамедов погиб в военной операции, сообщила администрация Приволжского района. С начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель там как минимум 271 военного из Астраханской области.

"Кавказский узел" писал, что Дмитрий Триголосов стал 270-м военным из Астраханской области, гибель которого на Украине подтвердили власти.

Даниял Мухамедов погиб в военной операции на Украине, сообщили власти Приволжского района. После срочной службы Даниял работал в полиции. В 2020 году Даниял заключил контракт с Минобороны. С начала спецоперации был направлен в Санкт-Петербург на курсы снайперов, затем на службу в ДНР. 13 мая 2022 года получил тяжёлое ранение в ходе выполнения боевой задачи. Более трёх месяцев он проходил лечение в Ростовском госпитале и после вернулся в строй. Погиб 18 июня 2023 года на Запорожском направлении, ему был 41 год, указано в сообщении в Telegram-канале администрации от 4 марта.

Таким образом, официально подтверждена гибель в военной операции не менее 271 бойцов из Астраханской области. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами.

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям погибших поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории погибших бойцов из других регионов.

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