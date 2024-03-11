Беспилотник. Фото: https://report.az

11 марта 2024, 15:27

Азербайджан сообщил о перехвате армянского беспилотника

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Перехвачен беспилотник, запущенный армянскими военными для аэроразведки над боевыми позициями в Товузском районе, сообщило Минобороны Азербайджана.

Как писал "Кавказский узел", 14 февраля Минобороны Азербайджана заявило, что беспилотник вооруженных сил Армении попытался осуществить разведку позиций азербайджанской армии. Азербайджанские военные заставили летательный аппарат вернуться на территорию Армении, сообщило ведомство.

Сегодня подразделения вооруженных сил Армении "предприняли попытку осуществить разведывательные полеты с использованием квадрокоптера" над позициями азербайджанской армии около села Эсрик Товузского района, сообщило Минобороны Азербайджана.

"Обнаруженный беспилотный летательный аппарат был нейтрализован специальными техническими средствами", - говорится в сообщении, которое перевел на русский язык корреспондент "Кавказского узла".

Напомним, военные ведомства Армении и Азербайджана периодически сообщают о вооруженных инцидентах на границе. 12 февраля азербайджанский военнослужащий получил ранение при обстреле со стороны Армении. Ереван заявил, что в результате обстрела 13 февраля погибли четыре военных. Госпогранслужба Азербайджана назвала военную операцию ответом за ранение азербайджанского пограничника.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Примечание:

"Азербайджанские пограничники задержали бывшего министра обороны Карабаха", "Солдат заподозрен в убийстве сослуживца в Азербайджане", "Азербайджанский военнослужащий погиб на границе".

Автор: Фаик Меджид источник: корреспондент "Кавказского узла"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
Форма мобильной связи
+49 157 72317856
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и Whatsapp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

11 марта 2024, 16:07

11 марта 2024, 14:40

11 марта 2024, 13:57

  • Суд в Ереване оправдал Баблояна и Бабаяна

    Ереванский суд признал бывшего спикера парламента Армении Ару Баблояна и бывшего замглавы аппарата Нацсобрания Арсена Бабаяна невиновными в служебном подлоге и злоупотреблении полномочиями.

11 марта 2024, 13:26

  • Коллеги Гаджиева продолжили кампанию в его защиту

    Замглавреда "Черновика" Магомед Магомедов вышел на пикет в Махачкале. Более четырех лет дагестанские журналисты выходят на пикеты, чтобы поддержать редактора издания "Черновик" Абдулмумина Гаджиева, который был обвинен в финансировании террористов и приговорен к 17 годам лишения свободы*.

11 марта 2024, 13:08

  • Житель Кисловодска убит на Украине*

    Алексей Иванов из Кисловодска убит в зоне военной операции. С начала спецоперации на Украине подтверждена гибель не менее 300 жителей Ставропольского края.

Темы дня

События дня

Новости

Все новости

Персоналии

Еще

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи