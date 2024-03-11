Азербайджан сообщил о перехвате армянского беспилотника

11 марта 2024, 15:27

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Перехвачен беспилотник, запущенный армянскими военными для аэроразведки над боевыми позициями в Товузском районе, сообщило Минобороны Азербайджана.

Как писал "Кавказский узел", 14 февраля Минобороны Азербайджана заявило, что беспилотник вооруженных сил Армении попытался осуществить разведку позиций азербайджанской армии. Азербайджанские военные заставили летательный аппарат вернуться на территорию Армении, сообщило ведомство.

Сегодня подразделения вооруженных сил Армении "предприняли попытку осуществить разведывательные полеты с использованием квадрокоптера" над позициями азербайджанской армии около села Эсрик Товузского района, сообщило Минобороны Азербайджана.

"Обнаруженный беспилотный летательный аппарат был нейтрализован специальными техническими средствами", - говорится в сообщении, которое перевел на русский язык корреспондент "Кавказского узла".

Напомним, военные ведомства Армении и Азербайджана периодически сообщают о вооруженных инцидентах на границе. 12 февраля азербайджанский военнослужащий получил ранение при обстреле со стороны Армении. Ереван заявил, что в результате обстрела 13 февраля погибли четыре военных. Госпогранслужба Азербайджана назвала военную операцию ответом за ранение азербайджанского пограничника.

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