Радужные флаги на могилах военных привлекли внимание ростовских силовиков

10 марта 2024, 17:33

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Начаты поиски людей, разместивших ЛГБТ*-символику на могилах военнослужащих в Ростове-на-Дону, сообщили в полиции.

Как писал "Кавказский узел", 1 февраля стало известно, что суд в Волжском оштрафовал местного жителя, признав его виновным по административной статье о демонстрации экстремистской символики. Поводом для преследования стала публикация с радужным флагом в соцсети.

Верховный суд 30 ноября 2023 года признал экстремистским "международное общественное движение ЛГБТ". После этого Минюст заявил, что и каминг-аут (публичное сообщение о своих нетрадиционных сексуальных предпочтениях) расценивается как заявление о принадлежности к экстремистскому сообществу и влечет административную либо уголовную ответственность.

Сотрудники полиции Ростова-на-Дону проводят проверку и устанавливают личности людей, разместивших "запрещенную символику на одном из городских объектов", сообщила сегодня пресс-служба управления МВД по Ростовской области.

"Проводится проверка и устанавливаются лица, разместившие запрещенную символику на одном из объектов муниципальной инфраструктуры города Ростова-на-Дону", - цитирует сообщение ведомства РИА Новости.

Ранее радужные флаги появились на Аллее героев на Северном кладбище, где похоронены погибшие на Украине военные, сообщает сегодня V1.ru.

Очевидцы рассказали изданию, что 9 марта полицейские прибыли на Северное кладбище и занялись составлением протоколов. При этом флагов на аллее уже не было, говорится в публикации.

На сайте областного управления МВД, по состоянию на 17.26 мск, нет информации о проверке либо ее итогах.

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* "Международное общественное движение ЛГБТ" признано в России экстремистским.



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