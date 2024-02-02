Житель Волжского оштрафован за публикацию с радужным флагом

02 февраля 2024, 05:30

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Суд в Волжском назначил местному жителю штраф по статье о демонстрации экстремистской символики из-за публикации с радужным флагом в социальной сети. Молодой человек удалил публикацию и признал вину, сославшись на "глупость".

Как писал "Кавказский узел", после признания "международного общественного движения ЛГБТ" экстремистской организацией в России Минюст Ставропольского края заявил, что каминг-аут - публичное заявление о своих нетрадиционных сексуальных предпочтениях, - оценивается как заявление о принадлежности к экстремистскому сообществу и влечет административную либо уголовную ответственность.

Житель Волжского, опубликовавший на своей странице в соцсети ЛГБТ*-флаг, признан виновным в демонстрации символики экстремистской организации.

О решении, вынесенном Волжским городским судом, сообщила 1 февраля Объединенная пресс-служба судов Волгоградской области. Там напомнили, что Верховный суд 30 ноября 2023 года признал экстремистским "международное общественное движение ЛГБТ".

Правоохранители сочли, что мужчина опубликовал и "хранил в целях массового распространения" изображение, в связи с чем составили на него протокол по части 1 статьи 20.3 КоАП России. Эта статья предусматривает штраф от 1 до 2 тысяч рублей или до 15 суток административного ареста "с конфискацией предмета правонарушения".

В суде житель Волжского признав свою вину и "раскаялся, пояснив, что разместил данную символику "по глупости"». Ему назначили минимальный штраф в тысячу рублей, говорится в публикации Telegram-канала Объединенной пресс-службы судов региона.

В официальном сообщении мужчина, признанный правонарушителем, назван "Артемом П". Из картотеки на сайте суда следует, что полная его фамилия - Погребняк. Картинку на его странице в соцсети обнаружили сотрудники прокуратуры, после возбуждения дела Погребняк изображение удалил. Суд учел положительные характеристики с места учебы и места жительства молодого человека наряду с некими поощрительными грамотами, отмечает "Кавказ.Реалии".

По информации издания, дело Погребняка - первое известное дело по этой статье на юге России, связанное с демонстрацией ЛГБТ*-символики.

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