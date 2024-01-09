Правозащитники оценили перспективы преследования за каминг-аут на Ставрополье

09 января 2024, 19:32

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Разъяснение ставропольского Минюста о том, что каминг-аут оценивается как заявление о принадлежности к экстремистскому сообществу, не имеет юридической силы. Вместе с тем поводы для преследования активистов в данном случае могут быть весьма широки, отметили, опрошенные "Кавказским узлом" юристы и правозащитники.

Министерство юстиции Ставропольского края в ответ на обращение в ведомство сообщило, что после признания "международного общественного движения ЛГБТ" экстремистской организацией, использование и демонстрация символики этого движения, включая радужный флаг, запрещены на всей территории России. На территории Российской Федерации, в том числе в Ставропольском крае, изготовление и сбыт в целях пропаганды символики экстремистской организации запрещены, а нарушение этого запрета несет санкции в рамках статьи 20.3 КоАП РФ, говорится в письме краевого Минюста, которое опубликовал Telegram-канал Sota.

"Заявление о принадлежности к ЛГБТ оценивается в качестве заявления о принадлежности к экстремистскому сообществу", - говорится в документе. Такое заявление "может быть приравнено к возбуждению ненависти или вражды, а также унижению достоинства человека либо группы лиц по признакам пола, происхождения, отношения к религии, а равно принадлежности к какой-либо социальной группе". Заявление об ЛГБТ-ориентации публично, в том числе через СМИ или интернет, влечет административную ответственность по статье 20.3.1 КоАП РФ либо по статье 282 УК РФ 1 , указано в письме Минюста, обнародованном 27 декабря.

При этом ЛГБТ-правозащитник* Игорь Кочетков**, комментируя это письмо, указал на путаницу в ответе ставропольского Минюста, поскольку в этом же письме в одном из последующих абзацев говорится, что экстремистской деятельностью будет считаться только "выполнение функциональных обязанностей по обеспечению деятельности ЛГБТ", - приводятся его слова в комментарии к письму.

Несмотря на то, что законами России министерствам и ведомствам вменена обязанность давать разъяснения по профильным вопросам применения законов по запросам граждан и организаций, такое мнение, высказанное в ответах на обращения, не является обязательным для правоприменителя и не может рассматриваться в качестве официального разъяснения или доказательства в суде, заявила корреспонденту "Кавказского узла" юрист "ОВД-Инфо"** Ева Левенберг.

По ее словам, ЛГБТ-активисты* могут попробовать обратиться в суд в порядке административного судопроизводства и со ссылкой на постановление Конституционного суда РФ от 31.03.2015 № 6-П с применением аналогии.

В постановлении Конституционного суда РФ от 31.03.2015 № 6-П, которое было принято по жалобе АО "Газпром нефть" на пункты законов "О Верховном Суде РФ" и Налогового кодекса, указано, что "не исключается право Федеральной налоговой службы принимать акты информационно-разъяснительного характера, с тем чтобы обеспечить единообразное применение налогового законодательства". "Такие акты адресованы непосредственно налоговым органам и должностным лицам, применяющим соответствующие законоположения. Обязательность содержащихся в них разъяснений для налогоплательщиков нормативно не закреплена", - говорится в решении Конституционного суда.

Юрист оценила возможность преследования по статьям об экстремизме за каминг-аут. "Понятие "участия" в деятельности любой из запрещенных организаций/движений, безусловно, шире, чем заявление о своей ориентации, и подразумевает активную роль в осуществлении деятельности такой организации. Это как раз то "выполнение функциональных обязанностей по обеспечению деятельности". Раньше правоприменение нечасто складывалось на основе преследования сторонников несуществующего движения - из примеров можно привести только движение АУЕ*** (Арестантское уголовное единство***), и то случаев преследования за участие в нем было немного. Сейчас же границы доказательной базы будут неотвратимо размыты, поскольку доказать участие в том, чего нет, на основе устаревших рекомендаций очень сложно", - сказала Левенберг.

По ее мнению, в ближайшее время преследовать исключительно за публично раскрытую ориентацию не будут. Скорее всего, начнут с активистов различных ЛГБТ-организаций*. А когда никого не останется - дойдет и до сочувствующих и представителей нетрадиционных ориентаций", - отметила юрист.

Минюст в письме прямо говорит, что будет выявлять, преследовать, передавать в правоохранительные органы за сообщения о своей ЛГБТ-ориентации, - сказал корреспонденту "Кавказского узла" адвокат правозащитной организации на условиях анонимности. "С точки зрения логики сообщение о своей гендерной идентичности не имеет ничего общего с участием в каких-либо движениях и организациях. Вопрос теперь в том, поддержит ли заблуждение Минюста суд или нет. Учитывая, что один суд уже признал существование выдуманной Генпрокуратурой "организации ЛГБТ*", то и здесь можно ожидать, что позиция авторов письма найдет поддержку", - добавил он.

При этом речь идет об "информационном письме, которое не имеет нормативного характера, то есть не образует прав и обязанностей для каких-то лиц, оно лишь демонстрирует интеллектуальный уровень авторов и их профессиональные взгляды на поставленные вопросы", подчеркнул юрист. "Это выводы отдельных чиновников (автора и подписанта), отображающие их запредельно низкую юридическую квалификацию", - сказал он.

"Они (сотрудники управления Минюста по Ставропольскому краю, - прим."Кавказского узла"), как госчиновники, считают персон иных, чем мужской и женский гендеры, преступниками и будут использовать свои властные полномочия для того, чтобы таких граждан привлекать к ответственности. Вопрос, что они могут сделать? Сообщать в полицию и прокуратуру для того, чтобы там уже разбирались, возбуждать дела по целому ряду упомянутых в этом письме статей или нет? Из текста письма понятно, что они совершенно не разбираются в уголовном праве", - заключил собеседник.

Региональный Минюст явно запутался в принятом Верховным судом решении, отметил представитель "Кризисной группы СК SOS"** ."Это очень показательно, потому что инициатором этого иска, который в итоге принял Верховный суд, было именно министерство юстиции РФ, и, казалось бы, региональные филиалы этого ведомства должны знать, как трактовать принятое по иску Минюста решение. Но даже в этом ведомстве оказались не в курсе, что именно может попадать под ограничения", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Пока не ясно, как будет применяться закон, но можно с высокой долей вероятности сказать, что он будет применяться "избирательно", добавил собеседник. "Скорее всего, речь всё же не идет о полном запрете радужного флага или о том, чтоб запретить людям в целом относить себя к негетеросексуальной ориентации, но тут проблема в том, что, как и предыдущие

законы, направленные против ЛГБТ, этот, вероятно, будет выборочным - кого-то будут судить за ЛГБТ-флаг, кого-то не будут, кого-то будут судить за то, что он публично признал себя геем или лесбиянкой, кого-то нет. И ключевая угроза от этого решения именно в такой вот выборочности и в непонятности, за что именно можно оказаться под следствием", - сказал он.

Он добавил, что "Кризисная группа СK SOS"** работает по всему Северо-Кавказскому федеральному округу, и у них есть заявки из Ставропольского края, но их значительно меньше, чем из Чечни, Ингушетии или Дагестана. "В основном, преследование в Ставропольском крае в отношении ЛГБТ-людей вызвано прежде всего халатным отношением полиции к случаям, когда человека шантажируют или преследуют на основе его ориентации или гендерной идентичности. Полиция может спустя рукава отнестись к таким жалобам. Остальная практика повторяет федеральную практику преследований по законам о пропаганде ЛГБТ среди несовершеннолетних и о пропаганде ЛГБТ среди всех возрастов", - уточнил он.

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* ЛГБТ-движение признано экстремистским.

** внесены в реестр иностранных агентов.

*** организация признана экстремистской.

**** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.