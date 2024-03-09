09 марта 2024, 11:14

Офицер из Каспийска убит в зоне СВО

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Майор Арсен Магомедрагимов погиб на Украине, сообщили власти Каспийска. С начала военной операции официально подтверждена гибель не менее 775 жителей Дагестана.

Как информировал "Кавказский узел", на 8 марта представители властей и силовики подтвердили гибель на Украине не менее 774 жителей Дагестана.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в военной операции на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами.

Уроженец Каспийска, майор Арсен Магомедрагимов погиб в зоне военной операции на Украине, сообщила 7 марта администрация города в своем телеграм-канале.

Таким образом, официально подтверждена гибель в военной операции не менее 775 жителей Дагестана.

Ни госнаграды, ни мемориальные доски погибшим в военной операции не гарантируют их семьям поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором собраны истории бойцов из других регионов, убитых в военной операции на Украине.

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Примечание:

"Власти сообщили о гибели на Украине военного из Южно-Сухокумска", "Мобилизованный из Дагестана погиб на Украине", "Уроженец Чародинского района убит на Украине".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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