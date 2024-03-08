08 марта 2024, 17:20

Военный из Краснодарского края убит на Украине

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Сергей Кузьменко погиб на Украине, сообщил глава Красноармейского района. С начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель там как минимум 329 военных из Краснодарского края.

"Кавказский узел" писал, что Александр Скулов стал 328-м военным из Краснодарского края, гибель которого на Украине подтвердили власти

Сергей Кузьменко погиб в военной операции на Украине сообщил 7 марта в своем Telegram-канале глава Красноармейского района Юрий Васин, отчитываясь о передаче родным погибшего ордена Мужества. Брат и племянник Сергея также участвуют в специальной военной операции, добавил глава района. Другие подробности о погибшем в сообщении не приведены.

Таким образом, официально подтверждена гибель в военной операции не менее 329 бойцов с Кубани. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами.

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям погибших поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории погибших бойцов, в том числе с Кубани.

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Примечание:

"Два бойца из Краснодарского края погибли в военной операции", "Власти сообщили о гибели на Украине военного из Краснодарского края", "Пять военных из Краснодарского края убиты на Украине".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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