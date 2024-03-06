06 марта 2024, 19:12

Старший лейтенант из Ейска погиб в военной операции

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Александр Скулов погиб в зоне боевых действий, сообщила администрация Ейска. С начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель там как минимум 328 бойцов из Краснодарского края.

"Кавказский узел" писал, что Константин Крекотнев стал по меньшей мере 327-м военным из Краснодарского края, гибель которого на Украине подтвердили власти.

Старший лейтенант Александр Скулов погиб в зоне военной операции, сообщила сегодня администрация Ейска, отчитываясь об открытии мемориальной доски. Он окончил Военную академию войскового ПВО, был распределен в мотострелковую бригаду на должность командира взвода, позже переведен в бригаду специального назначения главного разведуправления Генштаба на должность командира группы. В зоне СВО участвовал в тактической группе. 
 
Как следует из информации на мемориальной доске, фотография которой приложена к сообщению в Telegram-канале администрации, Скулову было 28 лет, он погиб 31 августа 2022 года

Таким образом, официально подтверждена гибель в военной операции не менее 327 бойцов с Кубани. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами.

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям погибших поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории погибших бойцов, в том числе с Кубани.

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Примечание:

"Два бойца из Краснодарского края погибли в военной операции", "Власти сообщили о гибели на Украине военного из Краснодарского края", "Пять военных из Краснодарского края убиты на Украине".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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