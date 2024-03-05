Верховный суд Чечни согласился с жалобой Милашиной и Дубровиной

05 марта 2024, 18:44

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Висаитовский суд Грозного неправомерно признал законной приостановку предварительного расследования избиения журналистки Елены Милашиной и адвоката Марины Дубровиной и отказал им в доступе к материалам дела, постановил сегодня Верховный суд Чечни, отправив жалобу на новое рассмотрение.

Как писал "Кавказский узел", 6 февраля 2020 года в Грозном на журналистку Елену Милашину и краснодарского адвоката Марину Дубровину напала группа мужчин и женщин. Врачи диагностировали у Милашиной ушибы. Полиция рапортовала о начале проверки по заявлению журналистки. Нападение на Милашину и Дубровину связано с их работой, предположили правозащитники.

Верховный суд Чечни обязал Висаитовский районный суд Грозного пересмотреть решение, согласно которому приостановка предварительного расследования по делу о нападении на журналистку "Новой газеты" Елену Милашину и адвоката Марину Дубровину в феврале 2020 года признана законной, а потерпевшим отказано в ознакомлении с материалами дела. Как указано в тексте апелляционного определения, Висаитовский суд Грозного вынес свое решение 24 ноября 2023 года. Тогда следователь и прокуратура сослались на некие сведения в деле, которые не подлежат разглашению, поскольку по ним проводят оперативно-разыскные мероприятия.

Дубровина в своей жалобе утверждала, что результаты оперативно-разыскной деятельности предоставляются следователю вместе с постановлением о рассекречивании сведений, составляющих государственную тайну. Если даже предположить, что сейчас проводятся какие-либо оперативно-разыскные мероприятия по этому делу, которое содержит не менее четырех ответов начальника УУР МВД по Чеченской Республике о невозможности установить причастных к нападению, то результаты не могут быть признаны засекреченными.

Верховный суд Чечни указал, в частности, что суд первой инстанции не выяснил, какие по делу проводились следственные мероприятия, насколько полным и были действия по поиску виновных, и отменил решение Висаитовского районного суда, обязав его рассмотреть жалобу на приостановку расследования и об отказе в ознакомлении с материалами дела повторно в другом составе суда.

На журналистку "Новой газеты" Елену Милашину и адвоката Александра Немова напали 4 июля 2023 года в Чечне, когда они ехали на процесс по делу Заремы Мусаевой. Журналистка и адвокат были сильно избиты и с многочисленными травмами отправлены на лечение в Москву. Реакция властей, правозащитников и адвокатов на инцидент собрана в справке "Кавказского узла" "Нападение на Милашину и Немова в Чечне".

5 июля 2023 года Следком России сообщил, что чеченские следователи возбудили уголовное дело в связи с нападением на Милашину и Немова по статьям об умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью (часть 2 статьи 112 УК РФ) и легкого вреда здоровью (часть 2 статьи 115 УК РФ). 28 июля того же года следователи объединили в одно дела о нападении на Милашину и Немова и существенно расширили список статей, добавив, в том числе статью о воспрепятствовании профессиональной деятельности журналиста и адвоката.

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