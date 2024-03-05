Сотрудники силовых структур. Фото: http://nac.gov.ru

05 марта 2024, 02:25

С 26 февраля по 3 марта в вооруженном конфликте на Северном Кавказе убиты шесть человек

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

За неделю с 26 февраля по 3 марта 2024 года в ходе продолжающегося вооруженного конфликта на Северном Кавказе убиты 6 предполагаемых боевиков. Таковы итоги подсчетов «Кавказского узла», основанных на собственных материалах и информации из других открытых источников.

Вечером 2 марта в одном из кварталов в центре Карабулака был введен режим контртеррористической операции (КТО). Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщил, что боевики при попытке задержания открыли стрельбу по силовикам, завязалась перестрелка, и жильцы ближайших домов эвакуированы.

В результате контртеррористической операции в Карабулаке убиты шесть человек, «заблокированные ранее спецназом ФСБ в одном из многоквартирных домов», сообщил НАК. По данным ведомства, трое из шести убитых находились в федеральном розыске. Потерь среди силовиков и пострадавших мирных жителей нет.

«Кавказский узел» публикует месячную, квартальную и годовую статистику жертв вооруженного конфликта в регионах СКФО в разделе «Северный Кавказ - статистика жертв»

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Примечание:

«Неделя с 19 по 25 февраля прошла без жертв вооруженного конфликта на Северном Кавказе», «С 12 по 18 февраля в вооруженном конфликте на Северном Кавказе три человека убиты и ранен полицейский», «За неделю с 5 по 11 февраля жертв конфликта на Северном Кавказе не зафиксировано»

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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