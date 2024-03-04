04 марта 2024, 11:31

Подтверждена гибель на Украине военного со Ставрополья

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Станислав Верзун из Степновского района погиб в зоне военной операции. С начала спецоперации на Украине подтверждена гибель не менее 298 жителей Ставропольского края.

Как информировал "Кавказский узел", на 1 марта представители власти и силовики подтвердили гибель на Украине не менее 297 жителей Ставропольского края.

Ни госнаграды, ни мемориальные доски погибшим в военной операции не гарантируют их семьям поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором собраны истории бойцов из других регионов, убитых в военной операции на Украине.

В зоне военной операции на Украине погиб житель Степновского района Станислав Верзун, он посмертно награжден медалью "За Отвагу", сообщила 20 февраля администрация школы №2 имени Терещенко в селе Иргаклы на странице учебного заведения в соцсети "ВКонтакте".

Таким образом, официально подтверждена гибель в военной операции не менее 298 жителей Ставропольского края. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в военной операции на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами.

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Примечание:

"Ефрейтор из Ставрополя погиб на Украине", "Пять бойцов со Ставрополья погибли в военной операции на Украине", "Подтверждена гибель на Украине росгвардейца со Ставрополья".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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