01 марта 2024, 15:35

Военный со Ставрополья погиб на Украине

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https://www.kavkaz-uzel.eu/admin/articles/397677

"Кавказский узел" писал. что Сергей Романенко, Александр Цой, Максим Бухалин погибли на Украине, общее число погибших на украине жителей Ставропольского края, гибель которых подтвердили власти, достигло 297.

Роман Дюгаев 20 сентября 2023 года у поселка Тарасовка Запорожской области получил осколочное ранение, а 22 сентября скончался в госпитале, сообщила 29 февраля в своем Telegram-канале администрация Предгорного округа, отчитываясь об открытии мемориальной доски Роману в школе села Ясная Поляна, где он учился. Как следует из информации на мемориальной доске, фотография которой приложена к публикации, Роману было 20 лет.

Таким образом, официально подтверждена гибель в военной операции не менее 297 жителей Ставропольского края. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в военной операции на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами.

Ни госнаграды, ни мемориальные доски погибшим в военной операции не гарантируют их семьям поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором собраны истории бойцов из других регионов, убитых в военной операции на Украине.

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Примечание:

"Ефрейтор из Ставрополя погиб на Украине", "Пять бойцов со Ставрополья погибли в военной операции на Украине", "Подтверждена гибель на Украине росгвардейца со Ставрополья".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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