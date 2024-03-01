01 марта 2024, 01:17

Власти сообщили о гибели на Украине трех военных со Ставрополья

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Сергей Романенко, Александр Цой и Максим Бухалин убиты на Украине, сообщили главы трех округов. С начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель там как минимум 296 уроженцев Ставропольского края.

"Кавказский узел" писал, что Виталий Орбан, Егор Климов, Владимир Маликов, Руслан Кравченко, Амаль Уринов и Вячеслав Прокудин погибли на Украине, общее число уроженцев Ставрополья, гибель которых на Украине подтвердили власти, достигло 293.

Сергей Романенко погиб в военной операции на Украине, сообщила 28 февраля глава Петровского округа Наталья Конкина в своем Telegram-канале. Она отметила, что он отправился в зону военной операции добровольцем, служил в отряде "Барс".

Глава Левокумского муниципального округа Андрей Иванов 2 февраля сообщил в своем Telegram-канале о гибели на Украине осенью 2023 года Александра Цоя. 

В Новоалександровском округе была открыта парта в память о Максиме Бухалине, погибшем в ходе военной операции, сообщил глава округа Эдуард Колтунов в своем Telegram-канале.

Таким образом, официально подтверждена гибель в военной операции не менее 296 жителей Ставропольского края. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в военной операции на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами.

Ни госнаграды, ни мемориальные доски погибшим в военной операции не гарантируют их семьям поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором собраны истории бойцов из других регионов, убитых в военной операции на Украине.

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Примечание:

"Ефрейтор из Ставрополя погиб на Украине", "Пять бойцов со Ставрополья погибли в военной операции на Украине", "Подтверждена гибель на Украине росгвардейца со Ставрополья".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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