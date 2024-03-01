Власти сообщили о гибели на Украине трех военных со Ставрополья

01 марта 2024, 01:17

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Сергей Романенко, Александр Цой и Максим Бухалин убиты на Украине, сообщили главы трех округов. С начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель там как минимум 296 уроженцев Ставропольского края.

"Кавказский узел" писал, что Виталий Орбан, Егор Климов, Владимир Маликов, Руслан Кравченко, Амаль Уринов и Вячеслав Прокудин погибли на Украине, общее число уроженцев Ставрополья, гибель которых на Украине подтвердили власти, достигло 293.

Сергей Романенко погиб в военной операции на Украине, сообщила 28 февраля глава Петровского округа Наталья Конкина в своем Telegram-канале. Она отметила, что он отправился в зону военной операции добровольцем, служил в отряде "Барс".

Глава Левокумского муниципального округа Андрей Иванов 2 февраля сообщил в своем Telegram-канале о гибели на Украине осенью 2023 года Александра Цоя.

В Новоалександровском округе была открыта парта в память о Максиме Бухалине, погибшем в ходе военной операции, сообщил глава округа Эдуард Колтунов в своем Telegram-канале.

Таким образом, официально подтверждена гибель в военной операции не менее 296 жителей Ставропольского края. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в военной операции на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами.

Ни госнаграды, ни мемориальные доски погибшим в военной операции не гарантируют их семьям поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором собраны истории бойцов из других регионов, убитых в военной операции на Украине.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.