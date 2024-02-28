28 февраля 2024, 22:56

Шесть бойцов со Ставрополья погибли на Украине

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Виталий Орбан, Егор Климов, Владимир Маликов, Руслан Кравченко, Амаль Уринов и Вячеслав Прокудин погибли на Украине, сообщили власти двух округов. С начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель там как минимум 293 военных из Ставропольского края.

Как писал "Кавказский узел", Денис Чернов стал 287-м военным из Ставропольского края, гибель которого на Украине подтвердили власти.

Администрация Климовского городского округа 27 февраля в своем Telegram-канале сообщила о гибели в военной операции Виталия Орбана. 

Ранее, 26 января районные власти проинформировали о гибели 21-летнего командира боевой машины "Солнцепек" Егора Климова.

Владимир Маликов, Руслан Кравченко, Амаль Уринов, Вячеслав Прокудин погибли в военной операции на Украине, сообщил 17 февраля в своем Telegram-канале глава Изобильненского района Владимир Форостянов, отчитываясь о передаче родным погибших орденов Мужества.

Таким образом, официально подтверждена гибель в военной операции не менее 293 жителей Ставропольского края. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в военной операции на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами.

Ни госнаграды, ни мемориальные доски погибшим в военной операции не гарантируют их семьям поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором собраны истории бойцов из других регионов, убитых в военной операции на Украине.

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Примечание:

"Ефрейтор из Ставрополя погиб на Украине", "Пять бойцов со Ставрополья погибли в военной операции на Украине", "Подтверждена гибель на Украине росгвардейца со Ставрополья".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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