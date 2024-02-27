Мобилизованный из Ставропольского края погиб на Украине

27 февраля 2024, 14:59

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Младший сержант Денис Чернов погиб на Украине, сообщил глава Благодарненского округа. С начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель там как минимум 287 военных из Ставропольского края.

"Кавказский узел" писал, что Михаил Колганов стал 286-м военным из Ставропольского края, гибель которого на Украине подтвердили власти.

Денис Чернов погиб в военной операции на Украине, сообщил глава Благодарненского округа Александр Теньков в своем Telegram-канале, отчитываясь об открытии парты героя в школе, где учился Чернов. По окончании школы в 2006 году Чернов поступил в агротехнический лицей, где получил профессию электрогазосварщика и водителя. После окончания лицея был призван на срочную службу, где получил военную специальность разведчика. 29 октября 2022 года он был мобилизован, 5 ноября 2023 года погиб, говорится в сообщении от 22 февраля.

Таким образом, официально подтверждена гибель в военной операции не менее 287 жителей Ставропольского края. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в военной операции на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами.

Ни госнаграды, ни мемориальные доски погибшим в военной операции не гарантируют их семьям поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором собраны истории бойцов из других регионов, убитых в военной операции на Украине.

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