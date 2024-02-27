27 февраля 2024, 09:52

Житель Ставрополья погиб на Украине

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Михаил Колганов из Левокумского района погиб в зоне военной операции, сообщили власти. С начала спецоперации на Украине подтверждена гибель не менее 286 жителей Ставропольского края.

Как информировал "Кавказский узел", 25 февраля стало известно о гибели на Украине Владимира Гребенюка из Зеленокумска. Он стал, по меньшей мере, 285-м жителем Ставропольского края, чья гибель в военной операции была подтверждена официально.

Ни госнаграды, ни мемориальные доски погибшим в военной операции не гарантируют их семьям поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором собраны истории бойцов из других регионов, убитых в военной операции на Украине.

Уроженец села Урожайное Левокумского района Михаил Колганов погиб на Украине. В местной школе №9 в его честь установлена мемориальная доска, сообщило 22 февраля на своей странице в соцсети "ВКонтакте" отдел образования Левокумского муниципального округа.

Таким образом, официально подтверждена гибель в военной операции не менее 286 жителей Ставропольского края. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в военной операции на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами.

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Примечание:

"Ефрейтор из Ставрополя погиб на Украине", "Пять бойцов со Ставрополья погибли в военной операции на Украине", "Подтверждена гибель на Украине росгвардейца со Ставрополья".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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