02 марта 2024, 11:24

Подтверждена гибель на Украине жителя Махачкалы

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Залбей Мусаев погиб на Украине, сообщили власти Махачкалы. С начала военной операции подтверждена гибель не менее 765 жителей Дагестана.

Как информировал "Кавказский узел", ранее представители властей и силовики подтвердили гибель на Украине не менее 764-х жителей Дагестана.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в военной операции на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами.

В зоне военной операции погиб Залбей Мусаев, он посмертно награжден орденом Мужества, сообщил 28 февраля в своем телеграм-канале мэр Махачкалы Юсуп Умавов.

Таким образом, официально подтверждена гибель в военной операции не менее 765 жителей Дагестана.

Ни госнаграды, ни мемориальные доски погибшим в военной операции не гарантируют их семьям поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором собраны истории бойцов из других регионов, убитых в военной операции на Украине.

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Примечание:

"Власти сообщили о гибели на Украине военного из Южно-Сухокумска", "Мобилизованный из Дагестана погиб на Украине", "Пять бойцов со Ставрополья погибли в военной операции на Украине".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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