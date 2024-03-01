01 марта 2024, 04:14

Уроженец Дагестана убит на Украине

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Администрация Чародинского района Дагестана сообщила о гибели уроженца села Косрода Магомеда Багаудинова на Украине. Всего с начала российской военной операции подтверждена гибель там не менее 760 жителей Дагестана.

Как информировал "Кавказский узел", на 28 февраля представители властей и силовики подтвердили гибель на Украине не менее 759 жителей Дагестана.

Ни госнаграды, ни мемориальные доски погибшим в военной операции не гарантируют их семьям поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором собраны истории бойцов из других регионов, убитых в военной операции на Украине.

В зоне спецоперации на Украине погиб 38-летний Магомед Багаудинов, сообщили чиновники администрации Чародинского района Дагестана. 

По информации властей, Багаудинов, живший с семьей в селе Крайновка Кизлярского района, в зоне боевых действий провел меньше трех месяцев. 

“В декабре подписал контракт и отправился защищать интересы страны”, - говорится в сообщении официального Telegram-канала администрации. В публикации не уточняется конкретная дата гибели Багаудинова, ее обстоятельства и место. 

Таким образом, официально подтверждена гибель в военной операции не менее 760 жителей Дагестана. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в военной операции на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами.

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Примечание:

"Пять бойцов со Ставрополья погибли в военной операции на Украине", "Власти сообщили о гибели на Украине военного из Южно-Сухокумска", "Мобилизованный из Дагестана погиб на Украине".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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