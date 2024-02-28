Защита потребовала допроса квартирной хозяйки Балабанова

28 февраля 2024, 08:40

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На заседании по делу Михаила Балабанова, обвиняемого в подготовке поджога военкомата в Невинномысске, защита заявила ходатайство о допросе его квартирной хозяйки.

Как писал "Кавказский узел", 31 января военный суд в Ростове-на-Дону начал рассматривать дело Михаила Балабанова, обвиняемого в подготовке к поджогу военкомата в Невинномысске. Подсудимый признает вину частично: он не отрицает совершения конкретных действий, но отказывается признавать их приготовлением к теракту, сообщил его адвокат. Защита требует обоснования квалификации дела по террористической статье и обратит особое внимание суда на свидетельства провокации со стороны силовиков, указал он.

Уроженец Казани Михаил Балабанов был задержан в Ставропольском крае в декабре 2022 года. Следствие считает, что он планировал поджог военкомата по заданию украинской разведки. Уголовное дело возбуждено по статье о подготовке к теракту. В июле 2023 года адвокат Балабанова сообщил, что на первых допросах подсудимый признал вину в подготовке поджога. 7 декабря суд продлил срок ареста Балабанова до 23 мая.

27 февраля на заседании по делу Михаила Балабанова обвинение представляло свои доказательства, рассказал корреспонденту «Кавказского узла» адвокат Балабанова Вячеслав Савин.

"Там сменился гособвинитель, и он еще до начала суда поинтересовался у меня – не возражаем ли мы против оглашения показаний двух свидетелей вместо их допроса. По поводу одного из них, жителя Казани, все ответы которого о Михаиле сводились к тому, что он ничего не знает и не слышал, и я даже не очень понимаю, зачем обвинение привлекло его как свидетеля, я не возражал. Второй свидетель - квартирная хозяйка, но здесь я возразил, сказав, что мы планируем допросить ее. То же самое я повторил на заседании", - сообщил он.

По оценке адвоката, обвинению осталось огласить "2-3 доказательства". «Я надеюсь, что на следующем заседании они их огласят и обеспечат явку квартирной хозяйки – может быть по видеосвязи, благо она у них хорошая – и доказательства начнет представлять защита", - сказал Вячеслав Савин.

На заседании, по его словам, не присутствовали ни представители СМИ, ни сочувствующие. "Процесс не закрытый, так что там может прийти любой желающий", - отметил он, добавив, что следующее заседание намечено на 19 марта.

По словам Михаила Балабанова, никакого давления или плохого обращения он в СИЗО не ощущает, сказал Вячеслав Савин.

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