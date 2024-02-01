Защита Балабанова указала суду на провокационную роль спецслужб в его деле

01 февраля 2024, 04:02

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На первом заседании по делу Михаила Балабанова, обвиняемого в подготовке поджога военкомата на Ставрополье, обвинение представило половину своих доказательств. Защита требует обоснования квалификации дела по террористической статье и обратит особое внимание суда на свидетельства провокации со стороны силовиков, рассказал "Кавказскому узлу" адвокат подсудимого.

Как писал "Кавказский узел", уроженец Казани Михаил Балабанов был задержан в Ставропольском крае в декабре 2022 года. Следствие считает, что он планировал поджог военкомата по заданию украинской разведки. Уголовное дело возбуждено по статье о подготовке к теракту. В июле адвокат Балабанова сообщил, что он на первых допросах признал вину в подготовке поджога. Отец юноши отметил, что сын был уверен, что сможет уехать за границу после объявления мобилизации. 7 декабря суд продлил ему срок ареста до 23 мая.

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону 31 января начал рассматривать по существу дело Михаила Балабанова, обвиняемого в подготовке к поджогу военкомата в Невинномысске. Подсудимый признает вину частично: он не отрицает совершение конкретных действия, но отказывается признавать их приготовлением к теракту, сообщил “Кавказскому узлу” адвокат Балабанова Вячеслав Савин.

В письменной позиции защиты, с которой удалось ознакомиться «Кавказскому узлу», отмечается, что одним из основных признаков «терроризма» является «устрашение населения». Защита настаивает, что в случае поджога военкомата нельзя говорить о цели «устрашения населения».

«Если же сторона обвинения утверждает обратное, то это должно быть доказано в ходе судебного следствия, - равно как и гипотетическая возможность гибели какого-то абстрактного «человека», причинения значительного ущерба какому-либо имуществу, либо наступления «иных тяжких последствий» в результате действий, приготовление к которым инкриминировано Балабанову. В данный момент эти утверждения стороны обвинения, по мнению защиты, представляют собой лишь предположения, которые (...) не могут быть положены в обоснование обвинительного приговора», - подчеркивает адвокат.

Также защита указывает, что в материалах уголовного дела нет доказательств, что Балабанов готовился именно к поджогу здания военного комиссариата Невинномысска. Если такие доказательства не будут представлены, эти обстоятельства обвинения останутся лишь предположением органа следствия.

Инкриминируемые Михаилу Балабанову действия были если не полностью инспирированы, то в значительной мере спровоцированы сотрудниками правоохранительных органов”, подчеркивает адвокат, ссылаясь на материалы дела. В ходе судебного следствия защита намерена обратить внимание суда на обстоятельства, которые подтверждают довод о спланированной провокации спецслужб в его деле.

Кроме того, защита намерена добиваться от обвинения обстоятельного опровержения доводов, которые ставят под сомнение правильность квалификации дела.

Адвокат настаивает, что обвинение должно обосновать наличие в действиях Балабанова признаков “террористического” состава преступления. Позиция обвинения, по словам Савина, не изменилась: прокурор настаивает, что Балабанов готовил теракт. «Сторона обвинения на первом заседании представила примерно половину своих доказательств, в том числе четырех свидетелей – понятых и продавцов магазинов, где мой подзащитный совершал покупки», - рассказал защитник.

Защита на заседании 31 января не заявляла значимых ходатайств. «Единственное, исходя из того, как представляет доказательства сторона обвинения, мы сочли необходимым уведомить суд, что если сторона обвинения цитирует, например, переписку моего подзащитного выборочно, мы оставляем за собой право при необходимости пояснять суду контекст», - отметил он.

Савин добавил, что Балабанов не жаловался,на давление либо условия содержания под стражей. «Он ничего не говорил на эту тему ни во время суда, ни на свидании, которое у нас было 18 января в ростовском СИЗО, ни когда мы были один на один. Я спрашивал, как дела, и он отвечал, что все нормально», - пояснил адвокат.

Отец Михаила Вячеслав Балабанов рассказал «Кавказскому узлу», что свиданий с сыном у него не было, но не из-за запретов силовиков, а из-за сложной финансовой ситуации. Давлению со стороны силовых структур он, по его словам, не подвергался. Следующее заседание суда назначено на 27 февраля.

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