Адвокат сочла чрезмерно суровым приговор Атимагомедову и Курамагомедову

28 февраля 2024, 08:00

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Приговор уроженцам Дагестана Магомеду Атимагомедову и Дауду Курамагомедову по делу об убийстве в калмыцкой колонии стал чрезмерно суровым из-за того, что подсудимые отказались от адвокатов по соглашению, указала бывший адвокат Атимагомедова. Решение суда может быть пересмотрено, если будет доказана вина сотрудников колонии в пытках заключенных, отметила она.

Как писал "Кавказский узел", 5 февраля Следком сообщил, что Верховный суд Калмыкии признал уроженцев Дагестана Магомеда Атимагомедова и Дауда Курамагомедова виновными в попытке побега, убийстве и покушении на убийство и дезорганизации работы колонии. Атимагомедов приговорен к 25 годам заключения, а Курамагомедов - к пожизненному сроку. Адвокат Аза Алиева сообщила, что ранее ее подзащитный Магомед Атимагомедов, как и Дауд Курамагомедов, отказался от адвоката.

По версии следствия и суда, двое осужденных 5 августа 2022 года напали на сотрудников колонии, причинив им травмы, после чего один из пострадавших скончался. По словам адвокатов, их подзащитные были жестоко избиты в колонии. Магомед Атимагомедов, который обвиняется в убийстве сотрудника колонии, заявил, что планировал побег, так как сотрудники ФСИН угрожали ему обвинением по террористической статье, однако непричастен к убийству, а показания подписал под давлением. Атимагомедову угрожают, он опасается за свою жизнь, сообщила в августе 2022 года адвокат Аза Алиева.

Адвокат Аза Алиева сообщила, что не обладает достаточно достоверной информацией о том, что побудило Магомеда Атимагомедова и Дауда Курамагомедова отказаться от помощи защитников. "Но одна из причин, которую мне озвучил мой подзащитный, была в том, что он хотел бы положиться на решение Всевышнего и не бороться больше с системой. В какой-то момент, возможно, он посчитал, что это всё бесполезно. Или же на него оказали давление", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Адвокат считает, что вынесенный приговор "очень суровый". "И его необходимо бы обжаловать, но для этого также необходимо волеизъявление самого Атимагомедова или Курамагомедова. Действовать в их интересах, обжалуя данный судебный акт, я, к сожалению, не смогу без их на то согласия", - сказала она.

Изначально, на стадии предварительного следствия, позиция Магомеда Атимагомедова строилась на том, что он непричастен к инкриминируемому ему преступлению. "Мы работали в данном направлении, когда я защищала его интересы. Но, учитывая, что эти ребята полностью отказались от защиты, в судебном заседании их защищали адвокаты по назначению, они не заявляли никаких ходатайств, не обжаловали вынесения тех или иных процессуальных актов, вынесенных на предварительном следствии, не воспользовались последними словом и даже хотели отказаться от участия в суде, то суду ничего не стоило постановить приговор на основании представленных стороной обвинения доказательств с обвинительным уклоном. Милое дело для суда", - подчеркнула адвокат.

Коснувшись ситуации с делами о пытках Атимагомедова в колонии, Аза Алиева отметила, что в настоящее время в отношении ряда сотрудников пенитенциарного учреждения, в котором Атимагомедов отбывал наказание, возбуждены уголовное дела, опрашиваются свидетели, был проведен ряд экспертиз.

"В деле Магомеда Атимагомедова мной была проделана большая работа по защите его прав и законных интересов в качестве потерпевшего. Следственными органами проведены мероприятия по закреплению доказательств и приобщению их к уголовному делу. Следователь самостоятелен при расследовании уголовного дела и сам направляет ход расследования. Количество сотрудников заключенных под стражу, - четыре человека. И один сотрудник под домашним арестом", - рассказала она.

По подозрению в применении насилия к заключенным были арестованы пять сотрудников колонии. Уроженцы Дагестана, которые были избиты в калмыцкой колонии, рассказали, что их пытали около 40 человек. В январе 2023 года четверо сотрудников колонии отказались признать вину в причастности к пыткам, еще один на очной ставке отказался отвечать на вопросы. 12 марта 2023 года стало известно, что защите одного из заключенных Магомеда Атимагомедова удалось добиться возбуждения второго уголовного дела о пытках - в отношении сотрудников колонии Баатара Баканова и Армана Сагипова. 26 марта 2023 года стало известно об аресте шестого подозреваемого в пытках.

По словам Азы Алиевой, если дело сотрудников колонии будет доведено до приговора и будет признана их вина в пытках, это может стать основанием для пересмотра приговора уроженцам Дагестана.

"Вступившие в законную силу приговор, определение и постановление суда могут быть отменены и производство по уголовному делу возобновлено ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств. Исключительный перечень вновь открывшихся обстоятельств приведен в части 3 статьи 413 УПК РФ 1 . Что касается новых обстоятельств, то это вообще любые обстоятельства, которые повлияли на правильность приговора и про которые суд не знал, когда приговор выносил", - рассказала адвокат

По ее словам, наличие в деле новых или вновь открывшихся обстоятельств определяет прокурор, он может сделать это сам или по заявлению осужденного или его защитника, если они предоставят достаточные доказательства, почему обстоятельства являются новыми или вновь открывшимися и как это могло повлиять на исход рассматриваемого уголовного дела.

"Также это право принадлежит Ппредседателю Верховного суда РФ, но только в случае признаниея постановлением Конституционного суда Российской Федерации нормативного акта или его отдельного положения не соответствующими Конституции Российской Федерации либо соответствующими Конституции Российской Федерации в данном Конституционным судом Российской Федерации истолковании, с которым расходится используемое в приговоре, определении или постановлении суда толкование, в связи с обращением лица, к которому нормативный акт или его отдельное положение применены в приговоре, определении или постановлении суда, а в случаях, предусмотренных Федеральным конституционным законом от 21 июля 1994 года № 1-ФКЗ «О Конституционном суде Российской Федерации», в связи с обращением иного лица", - отметила Аза Алиева.

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