27 февраля 2024, 07:09

Боец из Кизлярского района погиб в зоне СВО

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Атабай Саадулаев погиб на Украине, сообщили власти Кизлярского района. С начала военной операции подтверждена гибель не менее 757 жителей Дагестана.

Как информировал "Кавказский узел", 24 февраля стало известно о гибели на Украине Мурсала Селимова из Сулеман-Стальского района. Он стал, по меньшей мере, 756-м жителем Дагестана, чья гибель в зоне военной операции была подтверждена официально.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в военной операции на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами.

В зоне спецоперации на Украине погиб житель Кизлярского района Атабай Саадулаев, сообщила 26 февраля в своем телеграм-канале администрация района.

Таким образом, официально подтверждена гибель в военной операции не менее 757 жителей Дагестана.

Ни госнаграды, ни мемориальные доски погибшим в военной операции не гарантируют их семьям поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором собраны истории бойцов из других регионов, убитых в военной операции на Украине.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Примечание:

"Власти сообщили о гибели на Украине военного из Южно-Сухокумска", "Мобилизованный из Дагестана погиб на Украине", "Уроженец Чародинского района убит на Украине".

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
Форма мобильной связи
+49 157 72317856
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и Whatsapp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

29 февраля 2024, 07:11

  • Дело Нурды Доклаева дошло до суда

    В суд передано дело бывшего начальника отдела собственной безопасности прокуратуры Ингушетии Нурды Доклаева, обвиняемого в пособничестве боевому крылу ингушского вирда баталхаджинцев.

29 февраля 2024, 06:17

29 февраля 2024, 05:19

29 февраля 2024, 04:20

29 февраля 2024, 03:21

  • Политологи сочли проверкой для Еревана возможный визит Зеленского на Кавказ

    Информация о готовящемся визите президента Украины в Ереван вызвала резонанс в Армении, но сам визит может быть отменен из соображений безопасности, заявил политический аналитик Армен Ованнисян. Визит Зеленского необходимо рассматривать в контексте отношений Армении с Евросоюзом, считает политобозреватель Акоп Бадалян.

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Еще

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи