Боец из Кизлярского района погиб в зоне СВО

27 февраля 2024, 07:09

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Атабай Саадулаев погиб на Украине, сообщили власти Кизлярского района. С начала военной операции подтверждена гибель не менее 757 жителей Дагестана.

Как информировал "Кавказский узел", 24 февраля стало известно о гибели на Украине Мурсала Селимова из Сулеман-Стальского района. Он стал, по меньшей мере, 756-м жителем Дагестана, чья гибель в зоне военной операции была подтверждена официально.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в военной операции на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами.

В зоне спецоперации на Украине погиб житель Кизлярского района Атабай Саадулаев, сообщила 26 февраля в своем телеграм-канале администрация района.

Таким образом, официально подтверждена гибель в военной операции не менее 757 жителей Дагестана.

Ни госнаграды, ни мемориальные доски погибшим в военной операции не гарантируют их семьям поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором собраны истории бойцов из других регионов, убитых в военной операции на Украине.

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