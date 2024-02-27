Сотрудники силовых структур. Грозный. "Грозный Информ" https://www.grozny-inform.ru/

27 февраля 2024, 04:20

Неделя с 19 по 25 февраля прошла без жертв вооруженного конфликта на Северном Кавказе

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

За неделю с 19 по 25 февраля 2024 года в ходе продолжающегося вооруженного конфликта на Северном Кавказе сведений о погибших и раненых не поступало. Таковы итоги подсчетов Кавказского узла", основанных на собственных материалах и информации из других открытых источников.

23 февраля правозащитный "Проект Памяти" опубликовал документальный анимационный фильм "Ни живые, ни мертвые" - о людях, ставших жертвами похищений и насильственных исчезновений в Чечне в 2000-х годах. Многие из них, вероятно, тоже жертвы конфликта, по крайней мере потенциальные, так как оружия не применяли и на жизнь силовиков не покушались.

25 февраля на "Кавказском узле" размещен оригинальный материал "В СВО за два года погибло северокавказских силовиков уже в четыре раза больше, чем в конфликте на Северном Кавказе за последние 12 лет", посвященный, в первую очередь, итогам вооруженного конфликта за 2023 год.

"Кавказский узел" публикует месячную, квартальную и годовую статистику жертв вооруженного конфликта в регионах СКФО в разделе "Северный Кавказ - статистика жертв".

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Примечание:

"С 12 по 18 февраля в вооруженном конфликте на Северном Кавказе три человека убиты и ранен полицейский", "За неделю с 5 по 11 февраля жертв конфликта на Северном Кавказе не зафиксировано", "Неделя с 29 января по 4 февраля прошла без жертв вооруженного конфликта на Северном Кавказе".

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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