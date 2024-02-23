"Проект Памяти" напомнил о проблеме безнаказанных похищений в Чечне

23 февраля 2024, 11:10

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В годовщину сталинской депортации вайнахов правозащитный "Проект Памяти" опубликовал документальный фильм о людях, ставших жертвами похищений и насильственных исчезновений в Чечне в 2000-х годах.

Как писал "Кавказский узел", в 2023 году в Чечне не проводилось официальных мероприятий по случаю 79-летия со дня депортации вайнахов, Кадыров в этот день ограничился проклятиями в адрес Сталина. В 2022 году, в 78-ю годовщину депортации, памятных мероприятий в республике тоже не проводилось, чиновники посвятили этой дате лишь записи в соцсетях.

80 лет назад, 23 февраля 1944 года, началась операция "Чечевица", во время которой почти 500 тысяч чеченцев и ингушей были массово выселены с территории Чечено-Ингушской АССР в Казахстан и Среднюю Азию. Подробнее об этих событиях и их последствиях можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Депортация чеченцев и ингушей".

Правозащитный "Проект Памяти" приурочил к годовщине депортации ингушей и чеченцев фильм "Ни живые, ни мёртвые" о людях, переживших насильственные исчезновения родственников в Чечне.

"23 февраля, в день памяти жертв сталинской депортации ингушей и чеченцев, "Проект Памяти" опубликовал анимационный фильм, в котором рассказаны личные истории жителей Чечни, которые стали жертвами насилия со стороны государства в новейшей истории. Фильм посвящен проблеме похищений и насильственных исчезновений в Чечне в 2000-х годах", - говорится в публикации.

Документальный анимационный фильм "построен на уникальных данных исследования “Проекта Памяти”, которое основано на интервью с родственниками без вести пропавших, многие из них стали свидетелями задержаний".

«Проект памяти» создан правозащитниками, "чтобы сохранять и рассказывать истории исчезнувших". "Тысячи родственников потерпевших до сих пор испытывают страдания из-за того, что судьба их близких до сих пор не установлена. Важно помнить об этом, чтобы в будущем при первой же возможности провести расследования похищений и узнать правду", - говорится в публикации в телеграм-канале проекта.

"В анимационном видео подробно рассказано о том, какие психосоциальные последствия от неопределенной утраты переживает человек, и как важна для них справедливость. Представьте: силовики забирают близкого человека и годами не раскрывают никакую информацию о его судьбе. Мать и отец не знают, жив ли сын, и если да, то где его содержат. А если мертв — не могут узнать причину смерти, получить тело и достойно похоронить. В этой реальности уже больше 20 лет живут родственники жертв насильственных исчезновений в Чечне и других регионах Северного Кавказа", - сообщила команда проекта.

В фильме приводятся "цитаты и голоса пострадавших, которые делятся своими воспоминаниями и мыслями, которые мучают их десятилетиями", отмечается в сообщении. "Одна из историй в анимационном фильме, рассказывает о событиях 31 марта 2002 года. Неизвестные в масках и с оружием ворвались в дом семьи Миланы, сразу задержали мужа и его брата. Милану с маленьким сыном на руках грубо толкнули, она сильно ударилась о стену, но звала на помощь. О муже и брате Миланы ничего не известно 22 года", - сообщили правозащитники.

Насильственное исчезновение - преступление по международному праву, за которое государства обязаны привлекать виновных к уголовной ответственности, подчеркивается в публикации. "Это международные преступления без срока давности. Родственники исчезнувших в Чечне не оставляют попыток расследовать судьбы пропавших отцов, мужей и братьев все эти годы", - отмечается в ней.

«Проект памяти» создан правозащитниками, чтобы сохранять и рассказывать истории исчезнувших. Истории похищений и насильственных исчезновений на Северном Кавказе публикуются в телеграм-канале проекта.

Напомним, за годы контртеррористической операции в Чечне и правления Рамзана Кадырова в республике пропали тысячи людей, но Россия не принимала мер по расследованию их исчезновений, заявили в сентябре 2023 года в своем докладе правозащитники Олег Орлов* и Александр Черкасов. Они призвали ОБСЕ принять меры для расследования похищений, в частности, учредить международный суд по преступлениям против человечности в Чечне.

Только за вторую чеченскую кампанию жертвами насильственных исчезновений стали до 5000 человек, а за последние 30 лет на Северном Кавказе исчезли около 8000 человек. При этом случаи наказания силовиков единичны, а их безнаказанность приводит к воспроизводству подобных преступлений, отметили в августе 2023 года участники дискуссии "Похищения и насильственные исчезновения на Северном Кавказе".

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