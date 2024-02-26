Стрельба на свадьбе в Краснодаре вызвала дискуссию о профилактике нарушений

26 февраля 2024, 17:47

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Инциденты со стрельбой на свадьбе происходят согласно традиции, эта практика не связана с недостатком профилактической работы силовиков, прокомментировал кавказовед Руслан Кутаев извинения задержанного за стрельбу краснодарца. Число таких инцидентов силовики могут снизить, усилив профилактическую работу, возразил полковник МВД в отставке Амир Колов.

Как писал "Кавказский узел", 25 февраля полиция обнародовала видео с извинениями 22-летнего жителя Краснодара, задержанного за стрельбу на свадьбе. Молодой человек объяснил свои действия попыткой следовать кавказским обычаям.

Обряд стрельбы на кавказской свадьбе считался "оберегом от сглаза", однако древняя традиция давно превратилась в элемент веселья и куража, констатировали в 2018 году опрошенные "Кавказским узлом" кавказоведы. "Многие кавказцы уже забыли истинный смысл стрельбы и стреляют, потому что весело", – сказал, в частности, Ахмет Ярлыкапов.

Устойчивость мнения, что кавказские свадьбы предполагают стрельбу, связана с восприятием традиционности этого явления, считает президент Ассамблеи народов Кавказа Руслан Кутаев.

"Стрелять на свадьбах - это давняя традиция на Кавказе. Люди так оповещают о свадьбе и делятся своей радостью. Несмотря на возможные неприятности с законом РФ, традиция не перестает существовать. Из-за этого иногда фиксируется нарушение закона", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Хотя стрельба и расценивается как правонарушение, на Северном Кавказе сохранилась традиция стрелять на свадьбе. В январе семилетняя девочка получила ранение в результате стрельбы на свадьбе в Карачаево-Черкесии. Задержанный в связи с инцидентом житель Ростова-на-Дону признал вину, сообщили в полиции.

По мнению Кутаева, в этом нет недоработки силовых структур и недостатка профилактической работы. "Это не зависит от профилактики или иной работы. По большому счету это вызов закону и своеобразный протест", - отметил он.

Полковник МВД в отставке Амир Колов высказал иное мнение. "Однозначно, здесь требуется соответствующая профилактика со стороны ОВД и еще более важна воспитательная работа в семьях. Во всем надо искать смысл, целесообразность поступка. Если ее нет, значит, такая стрельба является показушной демонстрацией мнимого превосходства над кем-либо, что является запретной и обычаями и религией, установившей такой поступок, как "рияъ" - один из видов греха лицемерия", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Он также не согласен с тем, что стрельба на свадьбе – это кавказская традиция. "Стрельба на свадьбе не является кавказским обычаем. По преданиям наших предков, кавказцы ранее стреляли лишь тогда, когда рождался сын, чтобы донести радостную весть родственникам и сельчанам, но никак не на свадьбе, так как стрельба на свадьбе не несет какой-либо смысловой нагрузки. Это дурной пример, перенятый у представителей криминальных структур […] в 90-х годах", - подчеркнул он.

Колов полагает, что поступок молодого человека, скорее всего, будет расценен как хулиганство. "Может быть расценено как хулиганство, многое зависит от жалоб, поступивших на него в ОВД. И от того, имелось ли на данное оружие разрешение", - указал он.

Молодому человеку может грозить административная ответственность, считает юрист Центра защиты прав человека "Мемориал", попросивший не публиковать его имя. "За это может грозить административная ответственность. Например, ранее граждан уже неоднократно привлекали к административной ответственности за стрельбу на свадьбах из охолощенного оружия по статье 20.13 КоАП РФ - стрельба из оружия в отведенных для этого местах с нарушением установленных правил или в неотведенных для этого местах. КоАП РФ также предусмотрена ответственность за мелкое хулиганство", - сказал юрист корреспонденту "Кавказского узла".

По его словам, после покаяния задержанного ему могут смягчить наказание. "Обстоятельством, смягчающим административную ответственность, согласно статье 4.2 КоАП, признается раскаяние лица, совершившего административное правонарушение", - отметил юрист.

Напомним, стрельба на кавказских свадьбах не является историческим обычаем, хотя и достаточно распространена, указал в 2013 году "Кавказскому узлу" дагестанский ученый Магомедхан Магомедханов. В Дагестане стрелять на свадьбах стали реже, эта практика может совсем исчезнуть из городов республики, отметили в 2018 году опрошенные "Кавказским узлом" главреды местных СМИ.

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