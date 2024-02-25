Таганрогский завод попал под санкции США

25 февраля 2024, 23:39

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США ввели санкции против Таганрогского металлургического завода, который входит в ПАО "Трубная металлургическая компания".

Как сообщал "Кавказский узел", страны Запада после начала спецоперации на Украине неоднократно вводили различные санкции в отношении российских политиков и глав регионов страны. В частности, 23 февраля стало известно, что Минфин США включил в санкционный список главу Миннаца Чечни Ахмеда Дудаева. Кроме того, Австралия ввела санкции в отношении главы Адыгеи Мурата Кумпилова, сенатора от Дагестана Ильяса Умаханова и сенатора от Кабардино-Балкарии Арсена Канокова. Их, а также еще несколько десятков российских граждан австралийские власти считают причастными к вывозу детей из регионов Украины, которые позже были включены в список субъектов России.

Предприятие было внесено в SDN-лист, документ опубликован министерством финансов США 23 февраля. Включение предприятия в SDN-лист подразумевает запрет на сотрудничество с физическими и юридическими лицами, которые зарегистрированы в США.

"Логика США очевидна: основной удар направлен на компании, непосредственно участвующие в производстве вооружений, или на компании, чья продукция может направляться на производство вооружений, - например, производители стали. Также под ударом экспортеры, которые обеспечивают приток валюты. Поэтому санкции против "Мечела", СУЭКа и ТМК были вопросом времени", - прокомментировал включение предприятия в санационный лист начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий, слова которого приводит РБК.

"Тагмет" был основан в конце XIX века - в 1896 году, в 1918-м его национализировали. Во время войны предприятие было полностью разрушено. После освобождения Ростовской области его построили заново. В 1992 году решением администрации донского региона завод был реорганизован в акционерное общество открытого типа. В настоящее время "Тагмет" занимается производством труб, огнеупорных изделий, ремонтом машин и оборудования и десятками других видов деятельности. Он является одним из крупнейших трубных предприятий России, на заводе работает около 6 тысяч человек, говорится на сайте предприятия.

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