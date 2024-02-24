24 февраля 2024, 11:57

Кумпилов, Умаханов и Каноков попали под санкции Австралии

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Австралия ввела санкции в отношении главы Адыгеи Мурата Кумпилова, сенатора от Дагестана Ильяса Умаханова и сенатора от Кабардино-Балкарии Арсена Канокова. Их, а также еще нескольких десятков российских граждан, австралийские власти считают причастными к вывозу детей из регионов Украины, которые позже были включены в список субъектов России.

Как информировал "Кавказский узел", страны Запада после начала спецоперации на Украине неоднократно вводили различные санкции в отношении российских политиков и глав регионов страны. В частности, 23 февраля стало известно, что Минфин США включил в санкционный список главу Миннаца Чечни Ахмеда Дудаева. Чиновник заявил, что боится только санкций от Рамзана Кадырова и Всевышнего.

Власти Австралии опубликовали список российских граждан и организаций, в отношении которых ввели санкции. В него, в частности, включены глава Адыгеи Мурат Кумпилов, сенатор от Дагестана Ильяс Умаханов и сенатор от Кабардино-Балкарии Арсен Каноков. Всего в списке 55 граждан России, передал сегодня ТАСС.

Помимо физлиц, санкции введены в отношении 37 российских организаций. Ограничения приурочены ко второй годовщине начала специальной военной операции на Украине, уточнило сегодня РБК.

В отношении физлиц власти Австралии ввели ограничения на финансовые операции и на поездки. Санкции в отношении юридических лиц коснулись оборонного, энергетического, медийного и горнодобывающий секторов. В санкционные списки попали люди и компании, которых власти Австралии считают причастными к вывозу детей из регионов, включенных в список субъектов России. Москва утверждает, что дети были эвакуированы из опасных районов, пояснил сегодня "Коммерсант".

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Примечание:

"Кадыров назвал троллингом предложение обменять украинских военных на снятие санкций", "Алаудинов и Цицулаев попали под украинские санкции", "Зять и племянник Кадырова попали под санкции США".

Автор: "Кавказский узел"

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