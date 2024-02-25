Житель Ставрополья оштрафован за дискредитацию армии

25 февраля 2024, 20:59

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Комментарий в социальной сети "ВКонтакте" привел жителя Буденновска к штрафу в 30 тысяч рублей.

Как сообщал "Кавказский узел", в отношении жителей Ставрополья регулярно заводятся дела о дискредитации армии. Так, ранее суд в Ставрополе оштрафовал на 35 тысяч рублей местного жителя Егора Филиппова, признав дискредитирующим российскую армию его пацифистский комментарий в соцсети.

Житель Буденновска в Ставропольском крае Игорь Павлов оставил во "ВКонтакте" комментарии, в которых использовал признанную экстремистским лозунгом фразу и обвинил президента Владимира Путина и его сторонников во лжи. Суд решил, что таким образом Павлов дискредитировал российскую армию. Подсудимый признал вину и заявил о раскаянии. Павлова оштрафовали на 30 тысяч рублей, следует из решения, опубликованного на сайте суда.

Ответственность за дискредитацию вооруженных сил была введена 4 марта 2022 года, после этого жители России, в том числе регионов СКФО и ЮФО, стали подвергаться преследованию по статье 20.3.3 КоАП РФ. Она предусматривает для граждан штраф от 30 тысяч до 100 тысяч рублей. При этом повторное нарушение в течение года грозит уголовным преследованием.

"Кавказский узел" также писал, что в начале января житель Ставрополья Алексей Лавров был оштрафован на 40 тысяч рублей за дискредитацию российской армии.

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