Отчет прокуратуры о выплате зарплаты педагогам вызвал скепсис у жителей Дагестана

25 февраля 2024, 11:54

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Более 35 миллионов рублей долга по зарплате выплачено учителям в Дахадаевском районе после вмешательства прокуратуры, сообщило ведомство. Часть жителей Дагестана, комментируя отчет прокуратуры в соцсети, потребовала наказывать виновных в задержке зарплаты педагогам, а другая часть раскритиковала власти за то, что эта проблема все еще не решена.

Как информировал "Кавказский узел", педагоги в Дагестане периодически жалуются на проблему с выплатой им зарплаты. В частности, ранее на невыплату заработной платы пожаловались учителя Гумбетовского, Гунибского, Новолакского и Хасавюртовского районов. 12 декабря 2023 года премьер-министр республики Абдулмуслим Абдулмуслимов дал указание местным властям погасить долг по зарплате перед педагогами.

В Дахадаевском районе 789 работникам образовательных учреждений не была выплачена зарплата за январь. Общая сумма долга перед ними составила более 35 миллионов рублей. Прокуратура вынесла главе района представление, после чего зарплата педагогам была выплачена, привело 22 февраля РИА "Дагестан" сообщение пресс-службы прокуратуры республики.

Пост о том, что учителям в Дахадаевском районе выплатили зарплату после вмешательства прокуратуры, был опубликован 22 февраля в Instagram*-паблике vestidagestan, на который подписано около 305 тысяч пользователей. На 11.50 мск 25 февраля эта публикация набрала 282 отметки "нравится" и 43 комментария.

"И никого не посадили?" – спросил abdulmazhid_70.

"Привлечь надо ещё к уголовной ответственности тех, кто задерживает зарплату. Не из своего кармана они выплачивают зарплату", – написал пользователь mamedas5454.

"До чего же докатились, чтобы тебе перечислили зарплату за твою работу, надо в прокуратуру обращаться", – отметил abdulganiev_rustam.

"Что за государство такое? Чтобы зарплату выплатить учителям, должна вмешаться прокуратура? И это нормально? Не в фирме какой-то, а учителям. Позор! И об этом ещё пишут с гордостью, постыдились бы", – высказал схожее мнение пользователь riyad_0110.

"Это их работа. Просто они давно не работали как положено, вот поэтому и проблема возникла", – заявил mu_rad3318.

"Как так можно не платить за труд?" – задалась вопросом alisa_chochieva.

"Не помешала бы такая проверка по Левашинскому району. Вечно такая недоплата в школах", – пожаловался пользователь _umahabiyat_.

"Пишите коллективную жалобу в Кремль. Вы же педагоги. Всё должны знать, зачем молчать? Кто-то "крутит" ваши деньги и смеётся над вами. Сейчас легче легкого подать жалобу, в интернете есть электронные адреса", – посоветовал пользователь с ником love_is_05_bouquet.

На 11.50 мск 25 января на сайте администрации Дахадаевского районе нет комментариев относительно задержания выплаты педагогам зарплаты.

Напомним, 26 мая 2023 года Генпрокуратура отчиталась о результатах проверок, которые были проведены после жалоб педагогов из Левашинского района. Ведомство отметило, что более полумиллиарда рублей недополучили школьные учителя в Дагестане из-за несвоевременных заявок чиновников. Долги по зарплате перед учителям были погашены, более 50 чиновников привлечены к ответственности.

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