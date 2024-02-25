Подтверждена гибель на Украине военного со Ставрополья

25 февраля 2024, 08:12

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Сергей Лукьяненко из Новоалександровского района погиб на Украине, сообщили власти. С начала военной операции подтверждена гибель не менее 284 жителей Ставропольского края.

Как информировал "Кавказский узел", 22 февраля стало известно, что на Украине погиб Сергей Дьяченко из Апанасенковского округа. Он стал, по меньшей мере, 283-м жителем Ставропольского края, чья гибель в зоне военной операции была подтверждена официально.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в военной операции на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами.

В зоне проведения военной операции на Украине погиб житель поселка Равнинный Сергей Лукьяненко. Он посмертно награжден орденом Мужества, в местной школе №14 в честь Лукьяненко открыта "Парта Героя", сообщила 13 февраля на своей странице в соцсети "ВКонтакте" заместитель главы администрации Новоалександровского городского округа Наталья Красова.

Таким образом, официально подтверждена гибель в военной операции не менее 284 жителей Ставропольского края.

Ни госнаграды, ни мемориальные доски погибшим в военной операции не гарантируют их семьям поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором собраны истории бойцов из других регионов, убитых в военной операции на Украине.

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