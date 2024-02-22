22 февраля 2024, 15:17

Военный из Ставрополья убит на Украине

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Сергей Дьяченко погиб на Украине, сообщил глава Апанасенковского округа. С начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель там как минимум 283 военных из Ставропольского края.

"Кавказский узел" писал, что  Алексей Свиридов стал 282-м военным из Ставропольского края, гибель которого на Украине подтвердили власти.

 В зоне проведения специальной военной операции погиб житель села Дивного Сергей Дьяченко, сообщил сегодня глава Апанасенковского округа Денис Климов в своем Telegram-канале. Другие подробности о погибшем в сообщении не приведены .

Таким образом, официально подтверждена гибель в военной операции не менее 283 бойцов со Ставрополья. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами.

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям погибших поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории погибших бойцов из других регионов.

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Примечание:

"Четыре бойца со Ставрополья погибли в военной операции", "Контрактник из Пятигорска убит на Украине", "Контрактник со Ставрополья погиб в военной операции".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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