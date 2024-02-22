22 февраля 2024, 12:01

Два бойца из Карачаево-Черкесии убиты в зоне СВО

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Аслан Лепшоков и Казбек Хатуев погибли на Украине, сообщили власти Карачаевского района. С начала военной операции подтверждена гибель не менее 45 жителей Карачаево-Черкесии.

Как информировал "Кавказский узел", 19 февраля стало известно, что на Украине погиб Ауес Джамбеков из Адыге-Хабльского района. Он стал, по меньшей мере, 43-м жителем, Карачаево-Черкесии, чья гибель в зоне военной операции была подтверждена официально.

Ни госнаграды, ни мемориальные доски погибшим в военной операции не гарантируют их семьям поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором собраны истории бойцов из других регионов, убитых в военной операции на Украине.

Аслан Лепшоков и Казбек Хатуев из Карачаевского района погибли в зоне военной операции. Глава района Спартак Кущетеров передал ордена Мужества родственникам Лепшокова и Хатуева, которыми они награждены посмертно, сообщила 14 февраля на своем сайте администрация Карачаевского района.

Таким образом, официально подтверждена гибель в военной операции не менее 45 жителей Карачаево-Черкесии. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами.

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Примечание:

"Военный из Карачаево-Черкесии погиб на Украине", "Житель Карачаево-Черкесии убит на Украине", "СВО изменила отношение жителей Северного Кавказа к военной службе".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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