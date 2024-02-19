Ауес Джамбеков. Скриншот фото из Telegram-канала администрации Адыге-Хабльского района от 18.02.24, https://t.me/adygehabl/11023

19 февраля 2024, 21:35

Боец из Карачаево-Черкесии убит в военной операции

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Ауес Джамбеков погиб в зоне боевых действий, сообщила администрация Адыге-Хабльского района. С начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель там как минимум 43 военных из Карачаево-Черкесии.

"Кавказский узел" писал, что Руслан Матковский стал 42-м военным из Карачаево-Черкесии, гибель которого на Украине подтвердили власти.

Житель аула Баракли Ауес Джамбеков погиб в военной операции на Украине, сообщила 18 февраля администрация Адыге-Хабльского района в своем Telegram-канале. Другие подробности о погибшем в сообщении не указаны. 

Таким образом, официально подтверждена гибель в военной операции не менее 42 бойцов из Карачаево-Черкесии. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами.

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям погибших поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории погибших бойцов.

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Примечание:

"Военный из Карачаево-Черкесии погиб на Украине", "Житель Карачаево-Черкесии убит на Украине", "СВО изменила отношение жителей Северного Кавказа к военной службе".

Автор: "Кавказский узел"

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