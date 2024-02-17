Разведчик из Теберды погиб в военной операции

17 февраля 2024, 20:09

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Руслан Матковский погиб в военной операции на Украине, сообщила администрация Теберды. С начала военной операции официально подтверждена гибель в ней не менее 42 бойцов из Карачаево-Черкесии.

Как писал "Кавказский узел", 2 февраля филиал фонда "Защитники Отечества" в Карачаево-Черкесии сообщил о гибели в военной операции на Украине10 военных из республики. Таким образом, была официально подтверждена гибель в военной операции не менее 41 бойца из Карачаево-Черкесии.

В военной операции на Украине погиб военнослужащий из Карачаевского городского округа Руслан Матковский, сообщила 12 февраля на своей странице во "ВКонтакте" администрация города Теберды, который входит в этот городской округ.

"Матковский Руслан был разведчиком разведывательной роты разведывательного батальона. Руслан родился и вырос в городе Теберда, здесь же окончил школу. […] Здесь в Теберде живут и работают его родители: отец много лет проработал на разных должностях, мама работает в санатории «Нарат»", - говорится в публикации.

Таким образом, официально подтверждена гибель в военной операции не менее 42 бойцов из Карачаево-Черкесии. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами.

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям погибших поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории погибших бойцов из других регионов.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.