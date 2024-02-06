06 февраля 2024, 11:03

Подтверждена гибель на Украине десятерых военных из Карачаево-Черкесии

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Военнослужащие Руслан Байрамуков, Ислам Болатчиев, Радмир Боташов, Василий Джашеев, Дин-Ислам Кубанов, Игорь Пахно, Александр Пузиков, Азрет-Али Суюнчев, Ибрагим Умаров и Казбек Цеов погибли на Украине. С начала военной операции подтверждена гибель не менее 41 жителя Карачаево-Черкесии.

Как информировал "Кавказский узел", на 24 января представители властей и силовики подтвердили гибель на Украине не менее 31-го жителя Карачаево-Черкесии.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в военной операции на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами.

Время проведения спецоперации на Украине погибли военнослужащие из Карачаево-Черкесии Руслан Байрамуков, Ислам Болатчиев, Радмир Боташов, Василий Джашеев, Дин-Ислам Кубанов, Игорь Пахно, Александр Пузиков, Азрет-Али Суюнчев, Ибрагим Умаров и Казбек Цеов. В городе Усть-Джегута в их честь установлены памятные баннеры, сообщил 2 февраля на своей странице в соцсети "ВКонтакте" филиал фонда "Защитники Отечества" в Карачаево-Черкесии.

Таким образом, официально подтверждена гибель в военной операции не менее 41 жителя Карачаево-Черкесии.

Ни госнаграды, ни мемориальные доски погибшим в военной операции не гарантируют их семьям поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором собраны истории бойцов из других регионов, убитых в военной операции на Украине.

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Примечание:

"Военный из Карачаево-Черкесии погиб на Украине", "Житель Карачаево-Черкесии убит на Украине", "СВО изменила отношение жителей Северного Кавказа к военной службе".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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