В Ингушетии намечены массовые мероприятия памяти жертв сталинской депортации

22 февраля 2024, 07:31

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23 февраля в Малгобеке продут торжества в честь Дня защитника Отечества, в которых примет участие глава Ингушетии. В этот же день в республике пройдут траурные мероприятия, участники которых помянут в политвах в мечетях жертв депортации вайнахского народа, проведенной сталинским режимом в 1944 году. Спустя 80 лет остается открытым вопрос о том, насколько обоснованно было подвергать депортации целые народы и навешивать на них ярлыки предателей, указали деятель культуры Тамара Мальсагова и правозащитник Магомед Муцольгов.

Как информировал "Кавказский узел", 23 февраля 2023 года в Назрани прошло траурное мероприятие в память о 79-й годовщине депортации вайнахов. Его участники почтили память жертв сталинских репрессий. Члены Совета тейпов Ингушетии раскритиковали главу Миннаца республики Ваху Бекова после того, как им не дали выступить на мероприятии в память о жертвах сталинских репрессий. Беков счел критику в свой адрес клеветой и вызвал членов Совета тейпов на шариатский суд. 14 марта 2023 года Совет тейпов счел исчерпанным конфликт с главой Миннаца республики.

Операция "Чечевица", во время которой из Чечни и Ингушетии почти 500 тысяч человек были выселены в Казахстан и Среднюю Азию, проходила с 23 февраля по 9 марта 1944 года. По данным историков, массовые аресты, депортации и расстрелы по национальному признаку при Сталине широко практиковались, что подтверждается множеством документальных свидетельств, следует из справочного материала "10 мифов о роли Сталина в Великой Отечественной войне", размещенного на "Кавказском узле".

23 февраля в городе воинской славы Малгобеке будет торжественно отмечаться День защитника Отечества. В этот день практически весь аппарат правительства Ингушетии во главе с главой республики Махмуд-Али Калиматовым будет принимать участие в торжественном мероприятии, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник администрации Малгобека Жамалдин Измайлов.

Битва за Малгобек для гитлеровской Германии имела важное стратегическое значение. Глава администрации Малгобека Муса Галаев 23 февраля на мероприятии выступит с речью, в которой напомнит, что более четырёх месяцев длились ожесточённые бои, девять раз город переходил из рук в руки. Враг стремился захватить Малгобек, и если это ему бы удалось сделать, то тогда открылась бы дорога к Грозному с его богатыми залежами нефти, к Баку.

Основные мероприятия в День защитника отечества пройдут в городском парке имени Серго Орджоникидзе. Члены правительства возложат цветы к памятнику-мемориалу "Защитникам Малгобека", где захоронено 800 советских воинов. Перед собравшимися выступят те, кто в эти дни проходит службу в рядах российской армии и принимает участие в боевых действиях на Украине, отметил Измайлов.

23 февраля в средней школе села Зязиков-Юрт преподаватели примут участие в мероприятиях в память о тех, кого 23 февраля 1944 года в качестве врагов народа посадили в теплушки и отправили на 13 лет в ссылку в Казахстан и Киргизию, рассказала директор школы Милихан Мержоева.

"В рамках "Декады ингушского языка" мы в школе провели конкурс стенгазет. Имам школы Ибрагим Хаматханов в беседах со школьниками рассказал о депортации, о том, какие трудности пришлось пережить народу за годы ссылки. Многое из того, что услышали ученики от Хаматханова, от своих старших родных, кому пришлось носить на себе статус спецпереселенца, они отразили в своих стенгазетах, где можно было прочитать рассказы детей о том, что такое депортация в их понимании", – рассказала Мержоева корреспонденту "Кавказского узла".

По ее словам, большую познавательную работу проводит преподаватель истории религии Патимат Фаргиева, а к дню Памяти жертвам репрессий она проводит уроки, основываясь на судьбах конкретных людей, которые перенесли все тяготы тринадцатилетней ссылки. Директор школы отметила, что в школе стало традицией 23 февраля раздавать милостыню, то есть поминать тех, кто погиб во время депортации.

Мержоева подчеркнула, что научные исследования политических репрессий на территории бывшего СССР не дают право ограничиваться только лишь нравственной оценкой статиста, а не формальным изучением масштабов этого чудовищного обвинения в государственной измене целых народов. Для ингушей и чеченцев дата 23 февраля вошла в историю как черный день трагедии и плача. Чечено-Ингушская республика была ликвидирована, а два народа были объявлены предателями и отправлены в ссылку в Среднюю Азию. В первые два года в ссылке погибли от голода и холода больше половины населения. Кладбища были усеяны маленькими могилками. В первые полтора-два года умирали дети, сказала она.

Деятель культуры Тамара Мальсагова считает, что сталинская депортация 1943- 1944 годов не имеет аналогов в истории человечества, когда внесудебно и принудительно были подвергнуты тотальному выселению в неблагоприятную среду обитания с клеймом предателя более 13 народов.

"Вот уже 80 лет в Ингушетии и в Чечне проходят траурные памятные мероприятия в память тех, кто погиб в годы ссылки. Тема депортации и репрессий не дает покоя многим историкам, которые, говоря о депортации, делают ссылки на сталинско-бериевские клише о "народах-предателях, не обращая внимание на факты, напрочь это отрицающие. Тем самым разжигают огонь внутри страны, забывая о позорных страницах этого острого болезненного вопроса. Я говорю об учебнике истории для учеников 10-11 классов, который чуть было не вышел из-под пера профессора МГИМО Анатолия Торкунова и бывшего министра культуры России Владимира Мединского. И только волна возмущения среди репрессированных народов сумела остановить этот процесс", – сказала Мальсагова корреспонденту "Кавказского узла".

Мальсагова напомнила, что министр просвещения Сергей Кравцов встречался с некоторыми руководителями субъектов федерации на Северном Кавказе, и что он признался в том, что в учебнике допущены ошибки и заявил, что все ошибки исправлены и отредактированы, а учебник истории с внесенными исправлениями будет выпущен к новому учебному году.

В сентябре 2023 года активисты, ученые и политики из республик Северного Кавказа выступили с критикой нового школьного учебника истории России, в котором депортация народов Кавказа объяснена их сотрудничеством с фашистами. 5 октября 2023 года ученые из Чечни отметили, что авторы учебника по истории, возложив на народы Кавказа вину за их депортации, привели ложные данные, не задумавшись о том, как эти сведения отразятся на учениках. 10 октября 2023 года один из авторов учебника истории, ректор МГИМО Анатолий Торкунов, пообещал изменить абзац про депортацию народов Кавказа.

Педагог Марифа Майсигова с удовлетворением восприняла информацию о том, что Сергей Кравцов отчитался перед главой Чечни о внесенных исправлениях. "Но, по моим сведениям, в Северо-Кавказском регионе, а именно в тех республиках, чьи народы были депортированы, ученики не занимаются по бракованным учебникам, но вот в школах Пскова, Саратова эти учебники никто из школ не изымал и там ученики по-прежнему изучают историю России, где сказано о предателях, которые в годы Великой Отечественной войны сотрудничали с гитлеровцами", – говорит Майсигова корреспонденту "Кавказского узла".

По мнению педагога и обещанный тираж с исправленными ошибками поступит, видимо, именно в том количестве, сколько учеников в республике.

То, что в Ингушетии ученики старших классов на уроках истории не пользуются "забракованной" версией учебника подтвердила директор школы селения Зязиков-Юрт Милихан Мержоева. "Как и в других школах, мы не используем на уроках истории это издание", – подчеркнула она.

Правозащитник Магомед Муцольгов в октябре 2023 добился предписания прокуратуры Ингушетии, чтобы республиканское МВД провело анализ учебника истории Мединского на экстремизм и разжигание розни. "Прошло достаточно много времени, но меня никто не поставил в известность была ли выполнена эта проверка во исполнение требования прокуратуры? Если была, то каковы результаты проверки", – рассказал Муцольгов корреспонденту "Кавказского узла".

Несколько дней назад он отправил в прокуратуру ходатайство с просьбой предоставить информацию по экспертизе и о принятых решениях. Правозащитник считает, что власти Ингушетии не приложили должных усилий, чтобы исправить ситуацию с учебником истории. "Я не знаю, была проведена экспертиза или нет, поэтому и прошу предоставить информацию, исходя из ответа прокуратуры буду решать какие шаги предпринимать дольше", – пояснил Магомед Муцольгов.

Массовой поддержки немецких фашистов на Северном Кавказе не было, и версия советских властей о коллаборационизме, ставшем поводом для депортации чеченцев и ингушей, необоснованна, указали ранее историки Павел Полян и Питер ван Хуис. Доводы историков подтверждаются проанализированными "Кавказским узлом" архивными документами вермахта, процитированными в статье "Операция "Шамиль": как провал Абвера стал поводом для депортации вайнахов".

Старейшина тейпа Аушевых Ахмед-Башир Аушев на вопрос будет ли он принимать участие в траурных мероприятиях 23 февраля, и пойдет на аллею Героев Мемориального комплекса, ответил отказом. "В мечеть пойду. Послушаю проповедь. Встречусь с теми, с кем хочется встречаться", – заявил он корреспонденту "Кавказского узла" резко и добавил, что он вышел из совета тейпов и что при текущем составе ему там делать нечего.

По словам Аушева, раньше состав Совета тейпов, состоял из людей уважаемых, принципиальных, которых однотейповцы делегировали в Совет, чтобы он достойно представлял род , был справедлив и неподкупен в решении спорных вопросов. "Сейчас в составе Совета много людей случайных, непонятно, кто эту кандидатуру представил, кто за него ручается. Раньше к мнению Совета тейпов прислушивались, со старейшинами советовались. А сейчас этого нет, да и самого Совета не слышно, чем они там занимаются", – подчеркнул старейшина.

"Кавказский узел" пока не располагает комментарием председателя Совета тейпов Ингушетии Магомед-Саида Плиева.

По некоторым сведениям, в Малгобеке в праздновании Дня защитника Отечества примет участие глава Ингушетии, а затем он также примет участие в траурных мероприятиях вместе с главой Миннаца республики, рассказал бывший чиновник и депутат народного собрания Идрис.

"Руководитель Миннаца откроет митинг. Молитву в память о погибших в годы сталинской депортации прочитают старейшины и глава республики. В мечетях сегодня верующие прочитают молитвы, поминая погибших в годы депортации, раздадут малоимущим и многодетным милостыню", – сказал Идрис корреспонденту "Кавказского узла".

23 февраля нужно обязательно побывать на Аллее Героев, считает руководитель женского культурно-просветительского центра "Ираз" Аза Дидигова. "Мы каждый год приходим в этот день к этому месту. И приходим не с пустыми руками", – сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Вместе со своими коллегами они выполняют свою миссию: раздают небольшие книжки со статьей известного ученого-историка Марьям Долгиевой. "В ссылке всем бывает плохо, дети болеют, холодно, голодно. И больше всего проблем приходится решать самому хрупкому созданию – женщине. Пожалеть, уговорить, утешить, накормить хоть чем-то, чтобы не видеть глаза твоего ребенка, найти что-то из чего можно приготовить хоть какую-то похлебку. В своей работе Марьям Долгиева не нагнетает обстановку, она просто пишет о том, что было трудно всем, особенно в первый год ссылки, но труднее всех, не так физически, а скорее морально, было женщине. Женщине-матери, женщине-дочери. Вот мы и предлагаем прочитать, познакомиться с чьей-то женской судьбой", – рассказала Долгиева.

Ребята-волонтеры из группы "Бумеранг добра" ко дню Памяти готовились долго и тщательно, отметил руководитель группы Накир Зангиев. "Мы планируем провести в некоторых школах Карабулака просветительские мероприятия на тему депортации, рассказать детям о событиях того времени, о рассказах очевидцев, проведем викторины и раздадим подарки в знак почтения памяти тех, кто погиб в годы депортации", – сказала он корреспонденту "Кавказского узла".

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