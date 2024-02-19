Житель Краснодара задержан по подозрению в попытке подрыва машины родственника

19 февраля 2024, 03:41

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В полицию Краснодара обратился местный житель, который увидел, как под его машину подкладывает огнетушитель родственник. Силовики нашли в корпусе огнетушителя самодельное взрывное устройство. Родственник задержан.

В Краснодаре задержан местный житель, который подозревается в том, что пытался подорвать автомобиль родственника.

В полицию обратился житель Краснодара, который рассказал, что увидел у своего дома родственника, который что-то подложил под его автомобиль, после чего скрылся, сообщает 18 января в своем телеграм-канале МВД по Краснодарскому краю.

На место инцидента приехали полицейские и росгвардейцы, которые обнаружили под машиной огнетушитель. Служебная собака обозначила в нем наличие опасного предмета. Силовики оцепили территорию и эвакуировали жильцов трех домов. Саперы обезвредили найденное самодельное взрывное устройство. 48-летний краснодарец задержан.

Инцидент произошел в микрорайоне Гидростроителей, эвакуированы были жильцы трех многоэтажных домов. В корпусе огнетушителя силовики обнаружили 300 грамм пиротехнической смеси, самодельный электрический воспламенитель и поражающие элементы (гвозди и шурупы), пишет телеграм-канал Shot.

Задержанный признался на допросе, что причина поступка - спор о наследстве.

Ранее "Кавказский узел" писал, что 10 февраля в Элисте местный житель, состоявший на учете в психоневрологическом диспансере, подорвал взрывное устройство во время конфликта с сотрудником центра по оказанию психологической помощи, расположенного в жилом доме по улице Клыкова. Мужчина погиб, еще два человека (сотрудник центра и его родственник) были госпитализированы. В ночь на 11 февраля еще один взрыв произошел в доме, в котором проживал погибший. При взрыве пострадали три сотрудника Росгвардии, которые искали там взрывоопасные предметы. Возбуждено уголовное дело по статье 317 УК РФ "Покушение на сотрудника правоохранительного органа".

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