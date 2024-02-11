Три человека пострадали при повторном взрыве в Элисте

11 февраля 2024, 11:19

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В Элисте трое сотрудников Росгвардии получили ранения в результате взрыва, произошедшего в квартире человека, который 10 февраля подорвал взрывное устройство в местном центре по оказанию психологической помощи.

Как информировал "Кавказский узел", 10 февраля в Элисте местный житель в ходе конфликта с сотрудником центра по оказанию психологической помощи, расположенного в жилом доме, подорвал взрывное устройство и погиб.

Сегодня в квартире, в которой проживал житель Элисты, подорвавший взрывное устройство в центре по оказанию психологической помощи, произошел взрыв, в результате которого пострадали три сотрудника Росгвардии, сообщило РИА "Новости" со ссылкой на следственное управление СКР по Калмыкии.

"Произошла детонация неустановленного взрывного вещества, в результате чего пострадали трое сотрудников управления Росгвардии по Республике Калмыкия, проводивших мероприятия по поиску, обезвреживанию и уничтожению взрывоопасных предметов. Пострадавшие доставлены в медицинское учреждение, где им оказывается необходимая помощь", – пояснило ведомство.

Возбуждено уголовное дело по статье 317 УК РФ ("Покушение на сотрудника правоохранительного органа"), сказано в сообщении.

Напомним, следствие считает, что человек, устроивший взрыв в медицинском центре, состоял на учете в психо-неврологическом диспансере. По версии следствия, он пришел в качестве клиента на прием и у него возник конфликт с одним из сотрудников центра. В результате взрыва ранения получили сотрудник центра и его родственник. Врачи ранее рассказали, что их жизни вне опасности.

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