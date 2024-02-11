11 февраля 2024, 03:55

Врачи сообщили о состоянии пострадавших при взрыве в Элисте

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Пострадавшие при взрыве в центре по оказанию психологической помощи в Элисте находятся в реанимации, угрозы жизни нет, сообщил Минздрав Калмыкии.

Как писал "Кавказский узел", 10 февраля мужчина в ходе конфликта с сотрудником центра по оказанию психологической помощи, расположенного в жилом доме в Элисте, подорвал взрывное устройство и погиб. Сотрудник центра и его родственник госпитализированы, сообщило следствие.

Двое пострадавших при взрыве в центре по оказанию психологической помощи в доме по улице Клыкова в Элисте находятся в реанимации в республиканской больнице имени П. Жемчуева, пишет сегодня, 11 февраля "Интерфакс" со ссылкой на Минздрав Калмыкии.

По данным ведомства, состояние пострадавших оценивается как стабильное, угрозы жизни нет, проводятся необходимые лечебные мероприятия.

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Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

11 февраля 2024, 02:56

11 февраля 2024, 01:57

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