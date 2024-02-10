На месте взрыва в Элисте. Скриншот фото из Telegram-канала "Осторожно, новости!" от 10.02.24, https://t.me/ostorozhno_novosti/23301

10 февраля 2024, 23:40

Мужчина устроил взрыв в жилом доме в Элисте и погиб

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Мужчина в ходе конфликта с сотрудником центра по оказанию психологической помощи, расположенного в жилом доме в Элисте, подорвал взрывное устройство и погиб. Сотрудник центра и его родственник госпитализированы, сообщило следствие.

Взрыв неустановленного устройства произошел в помещении "Центра психологической помощи "Альтернатива" в Элисте Республики Калмыкия, расположенном на первом этаже жилого дома по улице Клыкова. Один человек погиб, двое пострадали, сообщил сегодня ТАСС со ссылкой на информацию оперативных служб.

Глава Калмыкии Бату Хасиков сообщил, что при "хлопке на улице Клыкова" два человека пострадали, один скончался. "Пострадавшим оказывается вся необходимая помощь. Жильцы дома эвакуированы в пункт временного размещения на базе средней школы №17", - сообщил он в своем Telegram-канале.

Следком отчитался о начале расследования уголовного дела, не указав статью, по которой проводится расследование. "По версии следствия, мужчина, состоящий по предварительным данным, на учете в психо-неврологическом диспансере, пришел в качестве клиента на прием в центр по оказанию психологической помощи. В ходе конфликта с работником центра мужчина произвел подрыв неустановленного взрывного устройства, в результате чего он погиб. Работник центра и его родственник с тяжелыми ранениями доставлены в республиканскую больницу", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

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Автор: "Кавказский узел"

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