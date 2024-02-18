Замкомандующего 18-й армией умер после ранения в зоне СВО

18 февраля 2024, 07:57

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Уроженец Рутульского района Дагестана, заместитель командующего 18-й армией Магомедали Магомеджанов умер после ранения, полученного в зоне спецоперации на Украине.

По словам главы Дагестана Сергея Меликова, заместитель командующего 18-й армией, полковник Магомедали Магомеджанов похоронен в родном селе Хлют Рутульского района.

"Его из зоны СВО в последний путь на Родину сопровождали сослуживцы, представители высшего офицерского состава, которые учились у него и продолжат его дело. Проститься с нашим отважным земляком приехали представители парламента, правительства, Общественной палаты, близкие, друзья, земляки", – написал Меликов сегодня ночью в своем телеграм-канале.

Он уточнил, что Магомеджанов погиб при исполнении воинского долга в зоне СВО. Магомеджанов ранее служил командиром 77-й отдельной бригады в 177-м отдельном полку морской пехоты Каспийской флотилии, отметил глава Дагестана.

Магомеджанов умер в госпитале в Севастополе от полученных в зоне СВО ранений, сообщила в своем телеграм-канале Общественная палата Дагестана.

Полковник умер от потери крови после тяжелого ранения, уточнил на своей странице в соцсети "ВКонтакте" руководитель военно-патриотического центра "Сатурн" Евгений Бразилец.

"Кавказский узел" также писал, что на 17 февраля представители властей и силовики подтвердили гибель на Украине не менее 742-х жителей Дагестана. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в военной операции на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами.

Ни госнаграды, ни мемориальные доски погибшим в военной операции не гарантируют их семьям поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором собраны истории бойцов из других регионов, убитых в военной операции на Украине.

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