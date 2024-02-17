17 февраля 2024, 22:24

Контрактник из Ногайского района погиб в военной операции

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Замирхан Арикбаев погиб в зоне боевых действий, сообщила администрация Ногайского района. С начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель там как минимум 740 военных из Дагестана.

"Кавказский узел" писал, что к 17 февраля власти подтвердили гибель на Украине как минимум 739 жителей Дагестана.

Замирхан Арикбаев погиб в военной операции на Украине, сообщила администрация Ногайского района. Он родился и вырос в селе Кара-Су, после школы поступил в Астраханский сельскохозяйственный колледж. После службы в армии работал в правоохранительных органах, затем служил по контракту в Чечне и Буденновске. В боевых действиях в зоне СВО принимал участие с февраля 2022 года. Посмертно награжден орденом Мужества, указано в сообщении в Telegram-канале районной администрации от 16 февраля.

Как следует из информации на мемориальной доске, фотография которой приложена к публикации, Арикбаеву было 40 лет, погиб 29 октября 2023 года.

Таким образом, официально подтверждена гибель в военной операции не менее 740 жителей Дагестана. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в военной операции на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами.

Ни госнаграды, ни мемориальные доски погибшим в военной операции не гарантируют их семьям поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором собраны истории бойцов из других регионов, убитых в военной операции на Украине.

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Примечание:

"Власти сообщили о гибели на Украине военного из Южно-Сухокумска", "Мобилизованный из Дагестана погиб на Украине", "Уроженец Чародинского района убит на Украине".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

17 февраля 2024, 23:19

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